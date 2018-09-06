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Конкурентоспособность Гомельщины обсудят на региональной конференции KEF-2018

07.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Конкурентоспособность Гомельщины обсудят на региональной конференции KEF-2018

11 сентября 2018 года в Гомельской области состоится региональная конференция KEF-2018 на тему «Регионы Беларуси: от восстановления роста к развитию конкурентоспособности».

На конференции планируется обсудить конкурентоспособность Гомельской области и регионов Беларуси  и существующие возможности для долгосрочного роста.

— Во время региональных консультаций KEF в прошлом году было отмечено, что к региональной политике нужно подходить дифференцировано. Прежние механизмы поддержки себя исчерпали, и правительство начало работу по решению региональных проблем, предложив несколько инициатив–от создания комиссий по трудоустройству до проведения политики новой индустриализации. Но реализация этих идей может занимать долгие годы, а напряженная ситуация на рынке труда во многих регионах существует уже сейчас. И задача наших конференций – вместе подумать над идеями регионального развития, которые могли бы быть реализованы прямо сегодня. А также обсудить решения по задействованию нереализованного предпринимательского потенциала на местах, — рассказал Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ.

На конференции представители НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь презентуют доклад о роли региональной политики в структурной трансформации экономики. Эксперты Исследовательского центра ИПМ, BEROC и Всемирного банка расскажут о тенденциях в экономике Беларуси — о факторах роста, источниках рисков, оценке бизнесом изменений бизнес-среды, а также об изменении уровня жизни населения.

— Исследования конкурентоспособности регионов, проводимые Исследовательским центром ИПМ, показывают, что уровень благосостояния выше в тех регионах, где в силу каких-то причин более эффективно работают рынки труда, финансов, где более качественные образование и переподготовка. То есть ключ к развитию регионов лежит в политике, нацеленной на повышение эффективности рынков — устранение административных барьеров, уравнивание условий функционирования государственных и частных предприятий, развитие рынка труда и т.д. Поэтому на конференциях мы также поговорим и о том, какие реформы нужны на уровне регионов и что нужно сделать в общеэкономической политике страны, чтобы раскрыть инициативу регионального бизнеса, — отметил Александр Чубрик.

Региональные конференции KEF пройдут во всех областных центрах Беларуси: в Гомеле (11 сентября), Могилеве (12 сентября), Витебске (13 сентября), Гродно (19 сентября) и Бресте (20 сентября).

Спикеры конференции:

  • Наталья Берченко, заместитель директора НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь
  • Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ
  • Марина Сидоренко, экономист Представительства Всемирного банка в Республике Беларусь
  • Ирина Точицкая, к.э.н., доцент, научный директор Исследовательского центра ИПМ
  • Глеб Шиманович, экономист Исследовательского центра ИПМ
  • Дмитрий Худяков, заведующий Гомельским региональным центром НИЭИ Министерства экономики
  • Виктор Бурый, директор Гомельского регионального агентства экономического развития
  • Представители Гомельского областного исполнительного комитета

и другие.

Полная программа конференции размещена на сайте KEF – kef.by

Место проведения: ГРК «Ранчо», Гомельский район, д. Студеная Гута

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ в качестве участника конференции можно здесь – helpcher@tut.by

Участие в конференции бесплатное. 

Контакты для связи:

Шевченко Наталия Владимировна,

Координатор международных программ

helpcher@tut.by

 тел. +375 29 6111197

Организаторы и партнеры

Мероприятия организованы Исследовательским центром ИПМ в партнерстве с НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь и региональными организациями при поддержке Европейского Союза (проект международной технической помощи № 2/16/000810).

Региональный партнер конференции KEF в Гомеле – МБОО «Помощь детям Чернобыля» при поддержке Гомельского регионального агентства экономического развития и  ОО «Оракул».

Кастрычніцкіэканамічны форум – площадка для открытого профессионального диалога об устойчивом развитии Беларуси в контексте развития глобальной экономики. Миссия KEF – способствовать тому, чтобы экономика Беларуси стала эффективной, экономическая политика – ответственной, будущее – привлекательным для граждан.

«Мероприятия организованы Исследовательским центром ИПМ в партнерстве с
НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь и региональными
организациями при поддержке Европейского Союза (проект международной
технической помощи № 2/16/000810).»

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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11 сентября 2018 года в Гомельской области состоится региональная конференция KEF-2018 на тему «Регионы Беларуси: от восстановления роста к развитию...
 
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