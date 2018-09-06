Клоун и Кошки. Представитель династии Куклачевых выступит в Минске

Котики - наше все. Психологи советуют в стрессовых и конфликтных ситуациях, возникающих на работе и дома, найти несколько минут, чтобы «полистать» в Интернете фотоснимки с изображениями кошачьих, а лучше посмотреть забавное видео с их участием. Тогда, мол, проблем как не бывало. Что уж говорить о том, что живое общение с усато-полосатыми имеет только положительные стороны для человека!

Полюбоваться грациозными пушистиками можно на выступлениях Театра кошек Куклачева: 20-21 октября белорусы смогут посетить представление «Клоун и Кошки».

Основатель Театра кошек Юрий Куклачев сейчас выступает не так часто, как несколько десятков лет назад. Сегодня династию продолжают его дети - Дмитрий, Екатерина и Владимир. Отец восторженно отзывается о программах, которые готовит старший сын - Дмитрий КУКЛАЧЕВ. С ним «АиФ» и поговорил в преддверии гастролей в Беларуси.

Кошкин дом

- В 2013 году после капремонта, которого мы добивались 6 лет и наконец удачно провели, театр открылся в обновленном виде, - рассказал «АиФ» Дмитрий Куклачев. - С новыми сценой, зрительным залом, светом, звуком, декорациями, сценическими атрибутами… Нам часто задают вопрос: «У вас живет столько животных, как вы справляетесь с неприятным запахом?» А у нас нет никакого запаха. Потому что, во-первых, за животными прекрасный уход. Во-вторых, у нас установлено качественное западноевропейское оборудование - специальные кондиционеры с очисткой воздуха. Поэтому даже аллергики, которые из-за своей болезни не могут дома содержать животных, приходят к нам на представления и не испытывают совершенно никаких неудобств.

Сейчас в театре более 150 пушистых артистов. Среди них 5 собак, которые живут рядом с кошками и охраняют их. Второй этаж театра полностью выделен для проживания животных в специальных апартаментах. Зрители перед представлениями имеют уникальную возможность заглянуть за кулисы и посмотреть, как живут звезды театра вне сцены: как за ними ухаживают, как их кормят.

Как правило, в каждом спектакле принимают участие от 30 до 40 животных, остальные в это время отдыхают. У нас есть династии артистов, и, бывает, на одной сцене могут выступать прапрабабушка с праправнуком. Живут в нашем театре и такие усато-полосатые, которые уже не выступают в силу возраста - у них полная потеря слуха или зрения. Мы предоставляем им полное соцобеспечение и гарантируем достойную старость на «пенсии». (Улыбается.)

Пушистая труппа

Сегодня труппа театра полностью укомплектована, и кастинги пушистых артистов не проводятся.

- Дело в том, что у наших животных постоянно происходит пополнение семейства, - говорит Дмитрий Куклачев. - Каждые 3-4 месяца рождаются котята, которые в итоге - не все, конечно, а самые талантливые - выходят на сцену. Как правило, у артистичных кошек появляются такие же талантливые дети. В принципе, тест на артистичность очень простой: главное, чтобы животное было контактным, любознательным, непугливым.

- Как рождаются спектакли и проходят репетиции? И правда ли, что многое в ваших представлениях построено на импровизации в зависимости от настроения животных?

- Новые спектакли рождаются в муках, как дети. Практически всегда от замысла спектакля до премьеры на сцене проходит около 2-3 лет, потому что внутреннее наполнение постановки строится на том, как двигаются животные, что они могут сделать. Моя задача как режиссера - соединить номера воедино, придумать сюжет, который был бы интересен зрителям. Когда история обретает конкретные очертания, разрабатываются декорации, шьются костюмы. Еще несколько месяцев уходит на то, чтобы кошки адаптировались: привыкли к новым вещам, запахам, которые им еще не знакомы.

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А сколько в целом длится подготовка артиста? Около двух лет нужно для того, чтобы кот или кошка в итоге вышли на сцену.

- Бывает ли так, что кошки устают во время спектакля, не хотят выступать? Что вы тогда делаете?

- Такое иногда случается, но очень редко. Обычно за несколько часов до начала спектакля у нас проходят репетиции, во время которых я наблюдаю, как животные себя чувствуют, какое у них настроение. В зависимости от этого выстраивается канва спектакля и определяются артисты, которые выйдут на сцену. Темпоритм тоже всегда разный: иногда спектакль растягивается на 2 часа, а порой пролетает на одном дыхании за 1 час 15 минут.

Перед исполнением трюков у каждого животного есть свой ритуал: кому-то нужно поточить коготки, а один кот перед выходом на сцену обязательно должен посмотреть в зал.

Только попросить

- Похоже, этого вопроса представителям вашей династии не избежать, потому что его задают испокон веков: как вы находите с кошками общий язык? Я намеренно избегаю слова «заставляете», но знаю, что журналисты его часто используют.

- Люди, у которых дома есть кошки, прекрасно знают: заставить их что-либо сделать невозможно! Кошку можно только попросить, и то она не всегда согласится.

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Свои знания о том, как найти к кошкам подход и как с ними общаться, я черпал от отца, а также читал много специализированной литературы. Я даже какое-то время учился в ветеринарной академии, изучал фелинологию, но в один прекрасный момент понял: люди, которые выпускают издания с рассуждениями о кошачьей психологии и преподают эти дисциплины, мало разбираются в сути вопроса. Потому что поверхностные наблюдения за кошками они облекают в некие «мировоззренческие описания», которые далеки от истины. Чтобы исправить положение, я решил написать собственную книгу под названием «Пушистая книга»: она основана на моих ответах на вопросы о кошках, которые мне постоянно задают в Интернете и по почте. В основном они касаются поведения кошки: я даю практические советы, что делать, если возникла та или иная проблема.

- Одна из частых проблем: кот ни с того ни с сего начинает метить… Что делать в этом случае?

- Когда кот начинает метить, самое главное - понять, почему это происходит. Обычно животное начинает вредничать по нескольким причинам: либо вы пришли домой с чужим запахом другого животного и ваш кот, помечая территорию, хочет оградить ее от вторжения чужаков, либо вы пытаетесь кошке доказать, кто в доме хозяин, а она в отместку метит территорию. Но наказывать животное нельзя. Его можно только перехитрить. Если оно стало метить где-то в комнате, поставьте туда лоток. Возможно, вам надо поменять наполнитель: помечая территорию, видимо, кошка подает вам об этом знак.

Часто агрессия у животного возникает из-за недостатка внимания. Поэтому мой совет - находите больше времени и внимания, чтобы общаться со своим любимцем, заниматься с ним и играть.

- Правда ли, что вы смогли победить аллергию на кошек?

- Я сумел справиться с ее внешними признаками, и в этом мне помогли занятия по специальной методике поверхностного дыхания доктора Бутейко. Это волевой метод. Чтобы его освоить, нужно приложить немало усилий и времени: следить за дыханием, измерять паузы, вести дневник. Но, когда вы научитесь управлять дыханием, ваша жизнь кардинально поменяется, и вы сможете избавиться не только от проявлений аллергии, но и от многих респираторных заболеваний. Лично я благодаря этому могу заниматься любимым делом.