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Более 40 сабель и ножей обнаружено в квартире у жителя Гродно

07.09.2018 15:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Более 40 сабель и ножей обнаружено в квартире у жителя Гродно
Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

Предметы обнаружили специалисты отдела принудительного исполнения наказаний Октябрьского района Гродно во время посещения квартиры должника1971 года рождения.

В числе находок был и предмет, похожий на пистолет.

В настоящее время эксперты устанавливают, являются ли найденные сабли и ножи холодным оружием колюще-режущего действия, и является ли найденный похожий на пистолет предмет оружием, пишет БЕЛТА.

Сотрудники управления ГКСЭ по Гродненской области ежегодно проводят около сотни экспертиз по уголовным делам, возбужденным по фактам незаконного оборота холодного оружия.

Исследования проводятся с помощью твердомеров, устройств для испытания клинков на прочность, упругость и других. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Сотрудники управления ГКСЭ по Гродненской области ежегодно проводят около сотни экспертиз по уголовным делам, возбужденным по фактам незаконного оборота...
 
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