Более 40 сабель и ножей обнаружено в квартире у жителя Гродно

Предметы обнаружили специалисты отдела принудительного исполнения наказаний Октябрьского района Гродно во время посещения квартиры должника1971 года рождения.

В числе находок был и предмет, похожий на пистолет.

В настоящее время эксперты устанавливают, являются ли найденные сабли и ножи холодным оружием колюще-режущего действия, и является ли найденный похожий на пистолет предмет оружием, пишет БЕЛТА .

Сотрудники управления ГКСЭ по Гродненской области ежегодно проводят около сотни экспертиз по уголовным делам, возбужденным по фактам незаконного оборота холодного оружия.

Исследования проводятся с помощью твердомеров, устройств для испытания клинков на прочность, упругость и других.