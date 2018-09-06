Минский полумарафон впервые возглавит электромобиль

Минский полумарафон 2018 возглавит электромобиль BMW i3, который ранее появился в Беларуси. Также 11 новых BMW X3 будут сопровождать более 30 тыс. бегунов из 50 стран, об этом рассказали в автоцентре «АВТОИДЕЯ», официальном автомобильном партнере забега.

На Минском полумарафоне автомобили не только сопровождают забег, но и выступают навигационными отметками километров на каждой дистанции. Так, самых быстрых бегунов на каждой дистанции ведут машины с часами. Все остальные автомобили ожидают полу марафонцев на каждой отметке километра, чтобы помочь им ориентироваться вдоль трассы. Для этого на них нанесены специальные наклейки с номером километра.

Флагманские автомобили Минского полумарафона меняют каждый год. Так, в 2016 году это был BMW X1, а в 2017 – BMW 5-Series.

«Минский полумарафон уже выходит за рамки просто забега. В частности, стало традицией каждый год показывать белорусам автомобильные новинки. Специально для полумарафона мы привозим их в Минск прямо с завода в Баварии. Также будут организованы тематические зоны для болельщиков. Кроме того, к забегу мы подготовили собственную команду из 200 владельцев BMW, многие из них преодолеют солидную дистанцию в 21,1 км», – отметили в автоцентре «АВТОИДЕЯ».

В этот раз участникам Минского полумарафона предстоит пробежать не два, а один круг, который пройдет вдоль проспекта Победителей. Все бегуны на финише получат медали. Призовой фонд мероприятия составляет рекордные 50 тыс. долларов.

Всего в Минском полумарафоне примут участие свыше 30 тыс. бегунов, в том числе 1150 иностранцев из 50 стран мира – от США до Японии. Наиболее массовой будет дистанция в 5,5 км, а самой престижной – 21,1 км.

Среди фаворитов в мужской категории – эфиопский бегун Абебе Негево Дефега и кениец Хиллари Киптум Майо Кимайо, победитель прошлогоднего забега в Минске. Среди девушек основным претендентом на золото выступает Ольга Мазуренок, ставшая в августе лучшей в марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике.