Повторное горение сеносклада

Вечером 6 сентября на территории молочнотоварной фермы ОАО «Гортоль» загорелось строение для хранения грубых кормов, в котором хранилось сено. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли спасти только 10 тонн урожая, остальные 69 уничтожило огнем. Причина возгорания устанавливается.

К сожалению, это повторный факт горения данного сеносклада. Как сообщалось ранее, 28 августа тут в результате пожара огнем было повреждено 120 тонн грубых кормов.

Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.