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Повторное горение сеносклада

07.09.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Повторное горение сеносклада

 Вечером 6 сентября на территории  молочнотоварной фермы ОАО «Гортоль» загорелось строение для хранения грубых кормов, в котором хранилось сено. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли спасти только 10 тонн урожая, остальные 69 уничтожило огнем. Причина возгорания устанавливается.

К сожалению, это повторный факт горения данного сеносклада. Как сообщалось  ранее,  28 августа тут в результате пожара огнем было повреждено 120 тонн грубых кормов.

Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.

 
 
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 Причина пожара устанавливается...
 
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