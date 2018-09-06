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Повторное горение сеносклада
07.09.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
Вечером 6 сентября на территории молочнотоварной фермы ОАО «Гортоль» загорелось строение для хранения грубых кормов, в котором хранилось сено. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли спасти только 10 тонн урожая, остальные 69 уничтожило огнем. Причина возгорания устанавливается.
К сожалению, это повторный факт горения данного сеносклада. Как сообщалось ранее, 28 августа тут в результате пожара огнем было повреждено 120 тонн грубых кормов.
Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.
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