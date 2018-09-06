Домрачева выйдет зимой на старт, несмотря на заявление о завершении карьеры

Как сообщила Дарья Домрачева на своей странице в социальной сети Instagram, спортсменка планирует выступить в традиционной «Рождественской гонке» в Германии, которая в нынешнем году пройдет 29 декабря. Компанию белоруске составит ее супруг восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.

«Рождественская гонка» – популярное коммерческое соревнование, которое проходит на стадионе Veltins Arena футбольного клуба бундеслиги «Шальке 04». Старты проводятся с 2002 года.

Дарья Домрачева принимала участие в этом соревнований один раз. В 2009 году в паре с австрийцем Домиником Ландертингером белоруска стала четвертой. Уле-Эйнар Бьорндален выигрывал эти старты с 2003 по 2006 годы включительно.

Напомним, в конце июня 2018 года Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры спортсменки. Несмотря на это, белоруска продолжает легкие тренировки для поддержания физической формы. Ранее об окончании карьеры биатлониста объявил и Уле-Эйнар Бьорндален.