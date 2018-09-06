ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Домрачева выйдет зимой на старт, несмотря на заявление о завершении карьеры

07.09.2018 16:07 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Домрачева выйдет зимой на старт, несмотря на заявление о завершении карьеры
globallookpress.com

Как сообщила Дарья Домрачева на своей странице в социальной сети Instagram, спортсменка планирует выступить в традиционной «Рождественской гонке» в Германии, которая в нынешнем году пройдет 29 декабря. Компанию белоруске составит ее супруг восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy to anounce our partisipation in Schalke this year! We are looking forward to meet amazing crowd of Biathlon fans there and looking so forward to compete on a grate arena! Рада сообщить о нашем с Уле участии в Рождественской Гонке Шальке в этом году! С нетерпением ждём встречи с огромной компанией биатлонных болельщиков и с нетерпением ждём этот старт на потрясающей арене! Repost @biathlonaufschalke by @media.repost: Jetzt ist es raus! Biathlon-Legende Ole Einar Bjørndalen geht beim Biathlon auf Schalke ein letztes Mal in die Loipe. Zusammen mit seiner Frau, Darya Domracheva, bildet er eines der Top-Teams. Auch Darya beendet ihre Karriere bei der Biathlon-WTC. Erlebt das finale Rennen des Biathlon-Traumpaares hautnah in der VELTINS-Arena! #biathlon #biathlonaufschalke #wtc18 #oleeinarbjørndalen #abschiedsrennen #daryadomracheva #biathlonstars #spitzensport #spitzengaudi

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun)

 

«Рождественская гонка» – популярное коммерческое соревнование, которое проходит на стадионе Veltins Arena футбольного клуба бундеслиги «Шальке 04». Старты проводятся с 2002 года.

Домрачева выйдет зимой на старт, несмотря на заявление о завершении карьеры Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры

Дарья Домрачева принимала участие в этом соревнований один раз. В 2009 году в паре с австрийцем Домиником Ландертингером белоруска стала четвертой. Уле-Эйнар Бьорндален выигрывал эти старты с 2003 по 2006 годы включительно.

Напомним, в конце июня 2018 года Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры спортсменки. Несмотря на это, белоруска продолжает легкие тренировки для поддержания физической формы. Ранее об окончании карьеры биатлониста объявил и Уле-Эйнар Бьорндален.

 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева объявила, что выступит в традиционной «Рождественской гонке» в немецком...
 
Новости дня
Новости разные
 
Антимонопольщики проверяют у банков наличие "крепостных" клиентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика