Белгосцирк приглашает на День открытый дверей

8 сентября 2018 года с 12.00 до 19.00 двери Белорусского государственного цирка открыты для всех желающих.

День открытых дверей Белгосцирк проведет впервые.

- Именно такая форма общения со зрителем нами выбрана впервые. Это наша благодарность всем, кто любит и приходит в цирк, - рассказал «АиФ» директор Белорусского государственного цирка Владимир ШАБАН. – Ведь многие зрители мечтают увидеть закулисье цирковой жизни, поэтому мы решили немного приоткрыть занавес. Конечно, в вольеры с животными гостей не поведут. Есть определенные требования к технике безопасности. Но мы постараемся сделать все, чтобы наши гости смогли впечатлиться атмосферой цирковой жизни.

Что же ждет гостей цирка?

День открытых дверей пройдет не за кулисами и не на арене, а в главном холле столичного цирка. Вход свободный.

Так, зрители увидят экспонаты, которые иллюстрируют прошлое и современность белорусского цирка. Все желающие смогут попытаться поднять гири силачей, потрогать полотна воздушных гимнастов и поближе рассмотреть реквизит эквилибристов, фокусников, клоунов и дрессировщиков.

В этот день у гости Белгосцирка получат уникальную возможность увидеть репетицию двух именитых клоунов - Алексея Емелина и Сергея Загорского.

Также будут работать и различные интерактивные площадки для детей и взрослых. Минчане и гости столицы смогут сложить цирковые картинки из больших кубиков, посмотреть фильмы о цирке, сфотографироваться и пообщаться с артистами и, конечно же, оставить свои пожелания цирку на мольберте эмоций.