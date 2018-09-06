ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белгосцирк приглашает на День открытый дверей

07.09.2018 15:18 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Белгосцирк приглашает на День открытый дверей
Фото из открытых источников

8 сентября 2018 года с 12.00 до 19.00 двери Белорусского государственного цирка открыты для всех желающих.

День открытых дверей Белгосцирк проведет впервые.

- Именно такая форма общения со зрителем нами выбрана впервые. Это наша благодарность всем, кто любит и приходит в цирк, - рассказал «АиФ» директор Белорусского государственного цирка Владимир ШАБАН. – Ведь многие зрители мечтают увидеть закулисье цирковой жизни, поэтому мы решили немного приоткрыть занавес. Конечно, в вольеры с животными гостей не поведут. Есть определенные требования к технике безопасности. Но мы постараемся сделать все, чтобы наши гости смогли впечатлиться атмосферой цирковой жизни.

Что же ждет гостей цирка?

День открытых дверей пройдет не за кулисами и не на арене, а в главном холле столичного цирка. Вход свободный.

Так, зрители увидят экспонаты, которые иллюстрируют  прошлое и современность белорусского цирка. Все желающие смогут попытаться поднять гири силачей, потрогать полотна воздушных гимнастов и поближе рассмотреть реквизит эквилибристов, фокусников, клоунов и дрессировщиков.

В этот день у гости Белгосцирка получат уникальную возможность увидеть репетицию двух именитых клоунов - Алексея Емелина и Сергея Загорского.

Также будут работать и различные интерактивные площадки для детей и взрослых. Минчане и гости столицы смогут сложить цирковые картинки из больших кубиков, посмотреть фильмы о цирке, сфотографироваться и пообщаться с артистами и, конечно же, оставить свои пожелания цирку на мольберте эмоций.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День открытых дверей Белгосцирк проведет впервые.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эти советы научат вас мыслить креативно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Герой працы
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика