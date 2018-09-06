Минск и Москва проведут дополнительную сверку объемов поставок молочной продукции в РФ

Минск и Москва проведут дополнительную сверку объемов поступающей на российский рынок белорусской молочной продукции, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси – директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь.

"Мы договорились, что в течение двух недель завершим работу по сверке объемов импортируемой на российский рынок молочной продукции из Беларуси и анализ этой информации", - сказал И.Смильгинь, комментируя итоги прошедших в четверг переговоров с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

Ранее российская сторона заявляла о сильных расхождениях в статистических данных, допуская, что это может свидетельствовать о поставках "небезопасной продукции".

Кроме того, продолжил И.Смильгинь, стороны обсудили ход выполнения "дорожной карты", подписанной в июле текущего года в Брянске, и дальнейшие шаги по снятию запрета на экспорт в РФ с белорусских предприятий.

Россельхознадзор регулярно предъявляет претензий к качеству и безопасности молока и молочной продукции из Беларуси. В настоящее время из-за несоблюдения российских ветеринарно-санитарных требований действует запрет на поставки продукции ряда белорусских предприятий.

Кроме того, с 6 июня этого года был органичен ввоз в РФ молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в упаковках более 2,5 литра.

В Беларуси назвали этот запрет необоснованным. К решению проблемы были привлечены вице-премьеры двух стран - Алексей Гордеев и Михаил Русый. После их встречи была разработана "дорожная карта" по снятию ограничений. В настоящее время право на поставки этой продукции возвращено семи белорусским предприятиям.