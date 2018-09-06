Во Флоренции ввели штраф до 500 евро за перекусы на улице

Штраф от 150 до 500 евро теперь грозит туристам за употребление еды в исторической части Флоренции, сообщает британская газета Express.

"Запрет касается улицы Via de' Neri, знаменитой своими магазинами с едой и деликатесами, и соседних районов, в том числе дороги до популярной галереи Уффици. Он будет действовать в обеденное и вечернее время и продлится до 6 января 2019 года", - пишет издание.

По данным газеты, на подобные меры власти города пошли из-за участившихся конфликтов местных жителей с туристами, которые усаживаются с едой на ступеньки и мешают им попасть домой. Кроме того испанские туристы избили местного лавочника, который потребовал, чтобы они прекратили есть перед входом в его магазин.

"В первую очередь новый закон направлен против "необразованных" туристов, которые превращают улицы Флоренции в место для обеда. Теперь всем,желающим поесть на улице придется ехать за пределы исторической части города", - отмечает Express.