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Новым талисманом белорусской сборной по футболу стал украшенный орнаментом робот
Белорусская федерация футбола в преддверии старта Лиги наций обновила талисман главной футбольной команды страны, сообщается в twitter-аккаунте федерации.
Талисман получил название "Ваяр". Внешне он напоминает автобота Оптимуса Прайма из "Трансформеров", только крылатого и вооруженного мечом. Талисман украшен узорами - белорусской "вышивкой".
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Белорусская федерация футбола в преддверии старта Лиги наций обновила талисман главной футбольной команды страны, сообщается в twitter-аккаунте федерации. Талисман...
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