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Новым талисманом белорусской сборной по футболу стал украшенный орнаментом робот

07.09.2018 15:25 — Разное | Интерфакс  
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Белорусская федерация футбола в преддверии старта Лиги наций обновила талисман главной футбольной команды страны, сообщается в twitter-аккаунте федерации.

Талисман получил название "Ваяр". Внешне он напоминает автобота Оптимуса Прайма из "Трансформеров", только крылатого и вооруженного мечом. Талисман украшен узорами - белорусской "вышивкой".

Новым талисманом белорусской сборной по футболу стал украшенный орнаментом робот

 
 
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Белорусская федерация футбола в преддверии старта Лиги наций обновила талисман главной футбольной команды страны, сообщается в twitter-аккаунте федерации. Талисман...
 
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