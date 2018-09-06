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Румас: уровень торгово-экономических отношений Беларуси с Китаем пока не дотягивает до уровня политических

07.09.2018 15:08 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в пятницу обсудил актуальные вопросы белорусско-китайского сотрудничества с послом КНР в Беларуси Цуй Цимином, сообщает пресс-служба правительства.

"Уровень стратегического взаимодействия между нашими странами очень высок, между главами наших государств сложились прекрасные личные отношения. Но я вынужден с сожалением констатировать, что уровень торгово-экономических отношений не дотягивает до уровня политических", - сказал С.Румас.

Он констатировал, что хоть  белорусский экспорт в Китай в последнее время стал расти более быстрыми темпами, но разрыв между экспортом и импортом не сокращается. "Наши предприятия, к сожалению, испытывают трудности с вхождением на китайский рынок.  Мы благодарны китайской стороне за то, что она снимает карантинные ограничения для белорусской сельхозпродукции. Но также вынуждены констатировать, что белорусские граждане и компании сталкиваются с финансовыми барьерами при расчетах", – отметил руководитель правительства.

По словам С.Румаса, ряд договоренностей, достигнутых на встрече лидеров двух государств в ходе июньского саммита ШОС в Циндао, уже реализуется, в первую очередь это касается упрощения визового режима. По другим договоренностям еще предстоит большая работа - например, в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" планируется провести глобальный экономический форум.

Кроме того, продолжил премьер-министр, Беларусь в ноябре примет участие в первой китайской международной выставке "Импорт Экспо", которая состоится в Шанхае. Это мероприятие будет хорошей площадкой для продвижения на китайский рынок не только белорусских товаров, но и услуг, заметил он.

"У нас очень много измерений, где надо продвигаться в сотрудничестве. Надеюсь на вашу активную позицию как посла и поддержку в этом вопросе", - резюмировал С.Румас.

В свою очередь Цуй Цимин сказал, что полностью согласен с оценкой, которую белорусский премьер-министр дал состоянию белорусско-китайских отношений. "В последние годы двусторонние отношения переживают наилучший период в своей истории. Наши взаимосвязи и контакты на высшем и высоком уровне участились, также укрепилось наше политическое взаимодоверие", - отметил посол.

 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в пятницу обсудил актуальные вопросы белорусско-китайского сотрудничества с послом КНР в Беларуси Цуй Цимином, сообщает...
 
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