Micro Kapital Group проводит тендер по закупке электромобилей для каршеринга

Собственник международной компании Mikro Kapital Group Винченцо Трани анонсировал проведение тендера среди мировых производителей электромобилей для закупки машин с целью последующей эксплуатации в системе каршеринга.

«Мы хотим развиваться в направлении электрического транспорта и проводим тендер среди мировых производителей по выбору модели», - сказал В.Трани на презентации в Минске по запуску каршеринга в Беларуси.

“Может быть скоро появится, в том числе в Минске, каршеринг электромобилей и гибридов», - отметил бизнесмен.

«Вместе с другими международными операторами каршеринга мы готовимся к такому переходу», - добавил он.

Как сообщалось, в пятницу старейший на постсоветском пространстве каршеринг Anytime провел презентацию по запуску работы в Беларуси. Как отметил в ходе мероприятия В.Трани, к концу года количество автомобилей, доступных для аренды в Минске, будет увеличено до 200, а в течение трех до 1000 машин. В целом компания в ближайшие 5 лет планирует инвестировать до $20 млн в развитие каршеринга в Беларуси.