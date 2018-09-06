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Micro Kapital Group проводит тендер по закупке электромобилей для каршеринга
Собственник международной компании Mikro Kapital Group Винченцо Трани анонсировал проведение тендера среди мировых производителей электромобилей для закупки машин с целью последующей эксплуатации в системе каршеринга.
«Мы хотим развиваться в направлении электрического транспорта и проводим тендер среди мировых производителей по выбору модели», - сказал В.Трани на презентации в Минске по запуску каршеринга в Беларуси.
“Может быть скоро появится, в том числе в Минске, каршеринг электромобилей и гибридов», - отметил бизнесмен.
«Вместе с другими международными операторами каршеринга мы готовимся к такому переходу», - добавил он.
Как сообщалось, в пятницу старейший на постсоветском пространстве каршеринг Anytime провел презентацию по запуску работы в Беларуси. Как отметил в ходе мероприятия В.Трани, к концу года количество автомобилей, доступных для аренды в Минске, будет увеличено до 200, а в течение трех до 1000 машин. В целом компания в ближайшие 5 лет планирует инвестировать до $20 млн в развитие каршеринга в Беларуси.
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Собственник международной компании Mikro Kapital Group Винченцо Трани анонсировал проведение тендера среди мировых производителей электромобилей для закупки машин с...
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