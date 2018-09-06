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Погода в выходные продолжит радовать теплом

07.09.2018 15:01 — Разное | Интерфакс  
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8-9 сентября погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе, сообщает сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

8 сентября ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами по стране слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10..+16°С, во второй половине дня повысится до +20..+26°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

9 сентября ночью преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +21..+26°С.

10 сентября погоду обусловит атмосферный фронт, смещающийся с территории Украины. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +18..+25°С.

 
 
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8-9 сентября погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе, сообщает сайт...
 
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