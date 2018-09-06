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Замминистра транспорта РФ Асаул покинул должность, назначен торгпредом РФ в Беларуси

07.09.2018 14:59 — Разное | Интерфакс  
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Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул покинул свою должность, назначен торговым представителем РФ в Беларуси, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с кадровыми перестановками в Минтрансе.

Сам чиновник подтвердил "Интерфаксу" информацию о своем уходе из Минтранса и назначении торговым представителем РФ в Беларуси и сообщил, что покинет Минтранс "в ближайшее время". "Да, уже есть такое решение, оно принято председателем правительства. Сейчас идут формальные процедуры по завершению работы здесь (в Минтрансе РФ - ИФ) и переходу туда (торгпредом в Беларусь - ИФ), идет оформление на уровне министерств", - сказал он, отвечая на вопрос об уходе и новом назначении.

При этом Н.Асаул отметил, что на должность заместителя министра транспорта пока "никто не назначен, о ходе согласования мне неизвестно".

В самом Минтрансе отказались комментировать информацию об уходе Н.Асаула.

Как сообщалось 22 августа, Н.Асаул покинет Минтранс РФ, вместо него на должность замминистра рассматривается несколько кандидатов, в том числе глава Росавтодора Роман Старовойт, сообщали источники "Интерфакса".

В начале августа на должность первого заместителя министра транспорта был назначен Иннокентий Алафинов, до этого занимавший пост замглавы Росавтодора, а с 2014 г. входивший в состав правления ГК "Автодор".

Также сообщалось, что 24 августа президент РФ Владимир Путин назначил экс-полпреда в ПФО Михаила Бабича послом России в Минске, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул покинул свою должность, назначен торговым представителем РФ в Беларуси, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с...
 
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