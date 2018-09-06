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Каршеринг Anytime начал работу в Минске, планирует инвестировать $20 млн

07.09.2018 14:50 — Разное | Интерфакс  
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Старейший на постсоветском пространстве каршеринг Anytime начал работу в Беларуси, заявил на пресс-конференции в Минске в пятницу итальянский финансист, основатель Mikro Kapital Group Винченцо Трани.

Mikro Kapital Group принадлежат два каршеринговых бренда в России - Anytime и "Делимобиль".

"Уже сегодня Anytime является крупнейшим каршерингом в Беларуси. Мы верим в ваш рынок, именно поэтому Минск – первый рынок каршеринга для инвестиций Mikro Kapital за пределами России", - сказал В.Трани.

По его словам, минчане отлично воспринимают инновационные сервисы, что подтверждается положительной динамикой использования каршеринга. Многие белорусы путешествуют в сопредельные государства, где каршеринг уже достаточно хорошо развит. "Но автопарка явно недостаточно для такого города, как Минск. И поэтому уже к концу года количество автомобилей, доступных для аренды, будет увеличено до 200, а в течение трех лет мы планируем расширить автопарк до 1000 машин. В целом планируем инвестировать до $20 млн в развитие каршеринга в Беларуси за ближайшие пять лет", – сказал предприниматель. "Стоимость аренды автомобиля в Минске составит 29 копеек за минуту, заказать аренду можно по мобильному приложению, для этого понадобится не более 3 минут", - добавил он.

Каршеринг Anytime начал работу в Минске, планирует инвестировать млн

В ходе презентации заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков подчеркнул, что "итальянские инвестиции пришли в Беларусь, они развиваются, они работают". По его словам, "Минск - город молодой, он поглотит любые технологии". Замминистра подчеркнул, что "эта компания хорошо зарекомендовала себя в России, посмотрим, как они будут развиваться в Беларуси".

Anytime также планирует запустить сервис в других крупных городах Беларуси. В 2019 году каршеринг придет в один из областных центров.

На минский рынок Anytime вышла в результате ребрендинга первого белорусского каршеринга Drivetime, запустившегося летом 2017 года. Партнерство позволяет, с одной стороны, предоставить необходимые инвестиции для роста, с другой – полностью использовать прогресс Drivetime, отмечают в компании.

В настоящее время прокатный парк включает 55 автомобилей, в течение месяца автопарк практически удвоится. Основу парка составляют новые VW Polo улучшенной комплектации. Также пользователям предлагается несколько тестовых автомобилей Geely Emgrand 7 белорусского производства.

Каршеринг Anytime начал работу в Минске, планирует инвестировать млн

В компании сообщили, что с 8 сентября 2018 года добавятся тарифы со сниженным до Br500 лимитом ответственности при ДТП и станет доступен обновленный суточный тариф. Также будет уменьшен минимальный возраст пользования сервисом - с 21 года до 19 лет. В ближайшее время будет обеспечена автоматическая регистрация в белорусском Anytime существующих пользователей "Делимобиль" и "Anytime Россия".

В настоящее время каршерингом можно пользоваться на всей территории Беларуси, однако завершить аренду необходимо в пределах Минска (МКАД, Уручье, Боровляны, а также в аэропорту). Компания постоянно анализирует спрос на услугу за пределами МКАД и будет расширять геозоны по мере роста количества пользователей и автопарка.

Операционная деятельность компании будет полностью сконцентрирована в Минске. На настоящий момент в минском офисе компании работает 20 человек, в перспективе планируется увеличение персонала до 50. Генеральным директором Anytime в Беларуси остается Иван Дылевич, ранее возглавлявший Drivetime. Контроль над деятельностью компании будет осуществлять Наблюдательный Совет, куда войдут представители Mikro Kapital Group.

Рост спроса и предложения услуги каршеринга положительным образом скажется на инновационном развитии Минска, поможет решить экологические, транспортные и социальные проблемы белорусской столицы, подчеркивают в Anytime. В частности, минчане и гости города смогут пользоваться автомобилем при отсутствии собственного транспорта. Развитие каршеринга позволит снизить нагрузку на дорожно-транспортную инфраструктуру города. За счет применения в сервисе последних моделей машин и увеличения коэффициента использования автотранспортных средств улучшается экология города.

"Таким образом, речь идет не просто о выходе на белорусский рынок еще одной коммерческой компании, а о развитии в Беларуси социальных инновационных тенденций", - заявляют в компании.

Mikro Kapital Group основана в 2008 году итальянским финансистом Винченцо Трани, который является председателем совета директоров компании. Ключевое направление деятельности Mikro Kapital – управление активами и кредитование малого и среднего бизнеса с минимальным риском. Основной фокус направлен на микрофинансирование бизнеса в странах Восточной Европы. Дочерние компании работают в Италии, Швейцарии, Люксембурге, России, Беларуси, Молдове, Румынии, Таджикистане и Армении. Компании также принадлежат два каршеринговых бренда в России – "Делимобиль" и Anytime. Совокупный парк каршеринговых автомобилей под управлением компаний, входящих в Mikro Kapital Group, превышает 4 тыс. автомобилей, что делает ее самым большим оператором каршеринговых услуг в России и одним из крупнейших в Европе.

В Беларуси Mikro Kapital Group также принадлежит ИООО "Микро Лизинг", основанное в октябре 2009 года. Компания стала первым финансовым институтом в Беларуси со 100%-м итальянским капиталом. Офисы "Микро Лизинга" действуют в 7 городах Беларуси: Гомеле, Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве и Новополоцке. Общая стоимость предметов, переданных в лизинг, составляет $87 млн.

В.Трани является основателем, конечным бенефициаром и CEO Mikro Kapital Sàrl (Люксембург). Предприниматель также является Почетным консулом Беларуси в г. Неаполь (Италия).

В России "Делимобиль" запущен в 2015 году, в настоящее время сервис работает в 9 городах РФ (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Уфа, Нижний Новгород, Екатеринбург, Грозный, Новосибирск и Краснодар). Парк сервиса составляет более 6 тыс. автомобилей (с учетом новых контрактов на приобретение машин), количество пользователей превышает 1 млн. Под брендом "Делимобиль" также развивается сервис поминутной аренды электросамокатов.

Anytime оказывает услуги в сфере поминутной аренды автомобилей с 2012 года. Сервис работает в Москве и Московской области. Парк насчитывает 1,2 тыс. автомобилей, точное количество пользователей не раскрывается. Mikro Kapital Group приобрел компанию в мае 2018 года.

До конца 2018 года Mikro Kapital Group также намерен вывести свои каршеринговые сервисы в несколько стран СНГ и планирует организовать каршеринг еще в нескольких городах РФ.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Старейший на постсоветском пространстве каршеринг Anytime начал работу в Беларуси, заявил на пресс-конференции в Минске в пятницу итальянский финансист, основатель...
 
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