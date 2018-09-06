BMW представила гибридную версию X5 со средним расходом 2,1 литра на 100 километров

Спустя три месяца после дебюта нового поколения кроссовера X5 баварская компания поделилась информацией о его «подзаряжаемой» гибридной модификации.





X5 xDrive45e iPerformance — такое громоздкое обозначение получила новая модификация баварского «паркетника». За движение тут отвечает тандем из трехлитровой бензиновой «шестерки» мощностью 282 лошадиные силы и 110-сильного электродвигателя. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат». Суммарная отдача установки — 394 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента.





Спринт до первой «сотни» X5 xDrive45e iPerformance проделывает за паспортные 5,6 секунды, то есть на секунду быстрее гибридного X5 предыдущего поколения. Заявленная максимальная скорость — 235 км/ч, одного заряда литиево-ионного аккумулятора должно хватить на 80 км пробега (почти на 50 км больше, чем у предшественника). При этом «максималка» в электрическом режиме движения может достигать 140 км/ч. Из прочих особенностей бензоэлектрического X5 — полный привод, пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы, предусмотренные уже «в базе».





Европейские продажи X5 xDrive45e iPerformance начнутся в 2019 году. Стоимость в BMW озвучат позже.