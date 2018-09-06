"Учимся в одной школе с Колей Лукашенко". Репортаж из Раубичей, где собрали лучших хоккейных юниоров

«У нас все по графику: подъем в девять утра, завтрак, тренировка на „земле“, после обеда — отъезд в школу, а вечером — лед», — говорит главный тренер команды U-18 Евгений Есаулов. Он работает с самыми талантливыми юниорами со всей Беларуси, которые живут и тренируются в Раубичах, а учатся в одной школе с Колей Лукашенко. SPORT.TUT.BY рассказывает и показывает, как выглядит тренировочный день перспективных хоккеистов до 18 лет.

Экстралига, демократия, рэпчик





Будний день. Раубичи. Учебный год уже начался, а вот хоккейный сезон в экстралиге для команд дивизиона Б, где будут выступать парни из U-18, стартует только 13 сентября. Пока же — тренировочный режим вперемежку со школьными уроками.

В девять — подъем, через полчаса — завтрак по системе шведского стола.

— Обычно у нас всегда есть каша — рисовая или овсяная, яичница, мясная и сырная нарезки, овощи и фрукты, — рассказывает начальник команды U-18.

В нее входит 25 человек: 14 нападающих, восемь защитников и три вратаря.





— В Раубичах в командах U-17, U-18 и U-20 собраны перспективные юноши, юниоры и молодежь со всей Беларуси. Игроки U-18 — это костяк юниорской сборной страны, — вводит в курс дела старший тренер хоккеистов Дмитрий Катаев.

Коуч подчеркивает: для попадания в республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта критериев достаточно много:

— Это и техническое мастерство, и результативность в предыдущих сезонах. Все парни до включения в команду U-18 проходят нагрузочные тесты и получают возможность показать себя в игре, — рассказывает Катаев. — В последние годы больше всего хоккеистов в Раубичи передает школа «Юности», далее по списку — «Динамо», «Витебск» и «Гомель».





По его словам, юниоры почти никогда не отказываются от предложения сменить комфортабельное проживание в родительском доме на спортивный интернат в Раубичах.

— Для спортсменов здесь все бесплатно: проживание, питание, тренировочный процесс, переезды, участие в турнирах. Парни из U-18 находятся на виду у тренеров сборных. К тому же играют не в юниорских лигах, а в экстралиге с 30-летними мужиками. Это опыт! Да, деньги они пока не зарабатывают, но работают на перспективу.

— За еду, — в шутку уточняют хоккеисты.





В 10.30 у команды U-18 — сбор в раздевалке, далее — разминка на улице. Обычно это комплекс упражнений, направленный на развитие координационных способностей. И проводят ее по очереди сами игроки.

Администратор команды четко следит за временем и в 11 часов по свистку отправляет хоккеистов на тренажеры. Фоном в зале играет русский рэп.



На первом плане — главный тренер Евгений Есаулов

— В плане музыки у нас демократия. Каждый может включить свой плейлист. Единственная просьба — никаких матерных песен, — говорит главный тренер Евгений Есаулов и тут же просит сменить трек.

Стихи на память, не «Ак Барс», дисциплина

За физподготовку ответственны Есаулов и Катаев — главный и старший тренеры U-18. Они же координируют работу на льду, контролируют дисциплину, отвечают за тимбилдинг и соблюдение распорядка дня.

— Список обязанностей у нас шире, чем у тренеров команд мастеров. В U-18 ребята хоть и взрослые, но несовершеннолетние. Мы несем за них полную ответственность, — говорит Дмитрий Катаев. — За провинности установлены штрафные санкции: например, задаем выучить стих и зачитать вечером при всех. Не могу назвать это наказанием, скорее, так, мотивация.

Интересуемся, за что можно схлопотать такое задание?





— За опоздание, беспорядок в комнате… А еще я задаю учить стихотворение, если кто-то на слова тренера отвечает: «В смысле?». Когда только начинали работать, все 25 хоккеистов по очереди вместо «да» или «нет» повторяли: «В смысле?». Но, выучив по пять стихов, стали отвыкать от слов-паразитов.

Тренеры уверяют, что самое большое нарушение дисциплины, с которым они сталкивались, это опоздание к отбою. Говорят, ни разу не приходилось ловить нетрезвых хоккеистов с сигаретой в руках.





— У этого поколения есть четкие цели — КХЛ, НХЛ… Им не приходится объяснять, что хорошо, а что плохо. Например, 13 игроков, которые в прошлом году тренировались в Раубичах, в этом сезоне будут выступать в юниорских лигах Северной Америки. Чтобы увидеть разные жизненные сценарии, ребятам достаточно посмотреть хоккей высокого уровня, а потом пройтись вечером по району и определиться, чего же ты хочешь, — говорит Катаев и после обращается к одному из своих игроков:

— Вот ты когда-нибудь пил пиво?

— Пиво? Не, не слышал, — улыбается игрок. — В Раубичах точно не пробовал.





После часа упражнений с железом следует заминка на ковриках в коридоре.

— Отдельного разминочного зала здесь нет. В плане материально-технической базы мы пока не «Ак Барс» и не СКА — есть к чему стремиться, — шутят спортсмены и устраиваются вдоль стеночки.

Плазма, ЦТ, Коля Лукашенко

Далее — душ и обед в столовой. Сегодня в меню — салат из свежих помидоров, сыра и майонеза (нужно наслаждаться моментом — в игровые дни он под запретом), грибной супчик с перловкой, заправленный сметаной, и макароны с куриным филе. Из напитков — традиционно компот.





Парни быстро уплетают плотный ланч и бегут в комнаты, чтобы сменить шорты с лого СКА и носки Montreal на строгие костюмы и стильные школьные рубашки.

— Одинаковой формы для занятий в зале у нас пока нет, — разводят руками тренеры. — Выдается только хоккейная экипировка.

В 13.30 — централизованный отъезд в школу в Острошицкий городок. Занятия во вторую смену.

— Это та самая школа, где учится Коля Лукашенко, — рассказывают хоккеисты. — Мы с ним даже фоткались.





Игроки U-18 — в основном школьники 10-х и 11-х классов. Парни учатся по программе, которая адаптирована под тренировочный процесс и немного усечена. Например, в последнем классе у них нет астрономии, физкультуры и обществоведения, основной упор делается на математику, биологию, языки и литературу.

— У нас по четыре урока в день. Три по 45 минут и последний, сокращенный до 30, чтобы успеть на вечернюю тренировку, — говорит голкипер, которого в команде прозвали Тибо Куртуа за схожесть с бельгийским голкипером.

Несмотря на нестандартный учебный график, среди хоккеистов хватает отличников и тех, кто планирует поступление в вузы, — причем не только БГУФК, но и в непрофильные.

— Этим летом парни постарше поступали в БГУ на факультет философии и социальных наук, прикладной математики и информатики. Среди наших есть и студенты нархоза. Игроки задумываются о будущем и понимают, что хоккейная история не навсегда. Можно ли все успевать? — переспрашивает Дмитрий Катаев. — Конечно, так остается меньше времени на всякую ерунду.





На вопрос, как спортсмены готовятся к ЦТ, если в расписании по две тренировки в день, игроки отвечают:

— Решаем самостоятельно тесты в комнатах — на репетиторов времени реально не хватает.

— Подкалываете тех, кто сидит за учебниками?

— Все зависит от того, как человек себя подает. Бывает, конечно, прикалываемся. Но у нас есть парочка отличников, которые все неплохо совмещают.

Комнаты у спортсменов, где они решают эти самые тесты, играют на гитаре, рубятся в приставку и отдыхают, напоминают номера в санаториях. По две кровати и тумбочки, шкаф-купе, столик, стулья, телевизор, балкон с живописными видами. Удобства — в каждом номере. Ежедневно заглядывает горничная, поэтому по чистоте вопросов не возникает.





— Нас все устраивает. Еще бы плазму сюда — было бы вообще отлично! — улыбаются 17-летние игроки.

— А что по телевизору смотрите?

— Фильмы, иногда хоккей — утром по «Сетанте» НХЛ в записи показывают.

Система, звонок другу, отбой

В пять часов вечера хоккеисты возвращаются на базу. Их ждет сухая разминка и выход на лед. На вопрос, по какой системе работают игроки юниорского возраста, тренеры U-18 отвечают встречным вопросом.

— А что такое «система»? Некоторые называют системой план на игру, некоторые — тренировочный комплекс.





— Игорь Рачковский, будучи председателем федерации хоккея, хотел , чтобы сборные всех возрастов — и юниорские, и молодежная — играли по той же системе, что и главная команда страны. Это удалось реализовать?

— Со времен председательства Игоря Рачковского утекло много воды — сменилось два руководителя федерации, главный тренер сборной. Сейчас каждый возраст работает по своей программе, которая, естественно, предварительно согласовывается. Хоккеист 30 лет не может тренироваться так же, как 16-летний. Это нормально, — поясняют коучи U-18.



Старший тренер Дмитрий Катаев

После тренировки на льду у юниоров — пробежка и ужин. Вечером есть примерно два часа свободного времени.

— Тратим его на звонки родителям или девушкам. Можем книжку почитать или поиграть в приставку, — говорят хоккеисты. — Гости обычно приезжают на выходных, которые, кстати, могут быть среди недели, а могут и всего два раза в месяц. Не то чтобы посещения в будни запрещены. Просто зачем отвлекаться?





— Но, если бабушка приезжает из Березы с тремя пакетами еды, мы не выгоняем, — смеются тренеры.

В 22.30 — официальный отбой. Свет никто не выключает, коучи просто проверяют, все ли на своих местах.





— Мы разрешаем читать, смотреть кино, главное, находиться к этому времени в номерах. Это дисциплинирует, — считает старший тренер. — Я замечаю, что белорусские игроки более культурные и прилежные, чем те же скандинавы или чехи. Иногда на турнирах в пол-одиннадцатого сам иду спать и точно знаю, что наши парни тоже в кроватях — утром игра. А чехи только начинают буянить, хотя в восемь им тоже на лед.





На вопрос, эффективно ли готовить игроков в спортивных интернатах, как это организовано в Раубичах, Дмитрий Катаев отвечает:

— Эффективность можно проследить по юниорским чемпионатам мира, где основу белорусской команды составляют наши хоккеисты. Два последних года Беларусь остается в элите мирового хоккея — в топовой десятке с канадцами, шведами и чехами. Сами понимаете уровень.