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В Горках выбрали нового лидера РО ОО «Белорусский союз женщин»
07.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
В четверг состоялась отчетно-выборная конференция Горецкой районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Делегаты избрали нового председателя правления женсовета района.
Теперь районную организацию ОО «БСЖ» возглавляет Наталья Ковалева, управляющий делами районного исполнительного комитета. (Подробнее в следующем номере нашей газеты).
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В четверг состоялась отчетно-выборная конференция Горецкой районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Делегаты избрали нового...
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