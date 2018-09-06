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Белорусы в январе-августе продали валюты больше, чем купили

07.09.2018 16:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусы в январе-августе продали валюты больше, чем купили
Фото из открытых источников


Белорусы в январе-августе продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.

Белорусы в январе-августе продали валюты больше, чем купили Налоговая получит доступ к данным о покупке физлицами валюты

С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $6,15 млрд в эквиваленте, купило $5,0746 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $1,075 млрд.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-августе продали иностранной валюты на $13,142 млрд в эквиваленте, купили $13,446 млрд.

Нерезиденты Беларуси за восемь месяцев продали валюты на $395,5 млн в эквиваленте, купили - $72,9 млн.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $6,15 млрд в эквиваленте, купило $5,0746 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $1,075 млрд.
 
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