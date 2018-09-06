Кто должен платить налог за владение собаками

Плательщиками налога являются граждане, владеющие собаками в возрасте 3-х месяцев и старше. Порядок уплаты налога регулируется главой 30 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Налог взимается за каждую собаку. Стандартные ставки налога:

0,3 базовой величины за квартал;

1,5 базовой величины за квартал – за потенциально опасную породу собаки, включенную в перечень<*> таких животных (1 б.в. за квартал в Костюковичском районе).

Местные советы депутатов предусмотрели льготы, полностью либо частично освобождающие плательщиков от налога. Принятые решения размещены на региональной странице сайта МНС в разделе «Местные налоги/Районные» (http://www.nalog.gov.by/ru/rayonnye-mogilev).

На 10 % ставки налога снижены для владеющих чипированными и стерилизованными (кастрированными) собаками. Такие преференции, согласно решениям депутатов, есть у жителей Бобруйска и Могилева, в Белыничском, Горецком, Могилевском, Чаусском и Шкловском районах.

Сумма налога включается в квартплату. Налог уплачивается 4 раза в год: до 27 апреля – за 1 квартал; до 27 июля – за 2 квартал; до 27 октября – за 3 квартал; до 27 января – за 4 квартал.

Налоговая декларация (расчет) по налогу за владение собаками не представляется.

Важная информация.

Владельцы обязаны своих собак или щенков своевременно зарегистрировать (в течение 3 дней со дня приобретения либо в возрасте от 3 до 3,5 месяцев соответственно), получить регистрационное удостоверение и жетон установленного образца, который прикрепляется к ошейнику животного. По вопросу регистрации собак гражданам следует обращаться в жилищно-коммунальные организации, соответствующие сельские исполкомы.

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<*> Перечень потенциально опасных пород собак утвержден постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 12 декабря 2001 г. № 40 (далее – Перечень). В данный перечень включены 40 пород собак: айну, акабаш, американский пит-бультерьер, американский стаффордширский терьер, анатолийский карабаш, английский мастифф, бельгийский мастиф, бордоский дог, бульмастиф, бультерьер, восточноевропейская овчарка, горская гончая, грецкая овчарка, доберман Владека Рошины, доберман-пинчер, ирландский волкодав, кавказская овчарка, канарская собака (перро де пресо канарио), кангал, капе-норсо, кенгуровая собака, корельская медвежья собака, лангедокская пастушья собака, леопардовая гончая, маремма (маремоанхо-абруцкая пастушья собака), мальорский бульдог (терро де мальоркин), московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, овчарка Дауфмана, ризеншнауцер, ротвейлер, румынская овчарка, среднеазиатская овчарка, супердог и його помесь с майконгом, тоса-ину (японская бойцовская собака), фила бразильеро, черный терьер, шарпей (китайская бойцовская собака), южнорусская овчарка.

Более подробную информацию вы можете получить в налоговой инспекции по месту жительства.