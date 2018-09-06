﻿ Кто должен платить налог за владение собаками. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто должен платить налог за владение собаками

07.09.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Плательщиками налога являются граждане, владеющие собаками в возрасте 3-х месяцев и старше. Порядок уплаты налога регулируется главой 30 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Налог взимается за каждую собаку. Стандартные ставки налога:

0,3 базовой величины за квартал;

1,5 базовой величины за квартал – за потенциально опасную породу собаки, включенную в перечень<*> таких животных (1 б.в. за квартал в Костюковичском районе).

Местные советы депутатов предусмотрели льготы, полностью либо частично освобождающие плательщиков от налога. Принятые решения размещены на региональной странице сайта МНС в разделе «Местные налоги/Районные» (http://www.nalog.gov.by/ru/rayonnye-mogilev).

На 10 % ставки налога снижены для владеющих чипированными и стерилизованными (кастрированными) собаками. Такие преференции, согласно решениям депутатов, есть у жителей Бобруйска и Могилева, в Белыничском, Горецком, Могилевском, Чаусском и Шкловском районах.

Сумма налога включается в квартплату. Налог уплачивается 4 раза в год: до 27 апреля – за 1 квартал; до 27 июля – за 2 квартал; до 27 октября – за 3 квартал; до 27 января – за 4 квартал.

Налоговая декларация (расчет) по налогу за владение собаками не представляется.

Важная информация.

Владельцы обязаны своих собак или щенков своевременно зарегистрировать (в течение 3 дней со дня приобретения либо в возрасте от 3 до 3,5 месяцев соответственно), получить регистрационное удостоверение и жетон установленного образца, который прикрепляется к ошейнику животного. По вопросу регистрации собак гражданам следует обращаться в жилищно-коммунальные организации, соответствующие сельские исполкомы.

——————

<*> Перечень потенциально опасных пород собак утвержден постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 12 декабря 2001 г. № 40 (далее – Перечень). В данный перечень включены 40 пород собак: айну, акабаш, американский пит-бультерьер, американский стаффордширский терьер, анатолийский карабаш, английский мастифф, бельгийский мастиф, бордоский дог, бульмастиф, бультерьер, восточноевропейская овчарка, горская гончая, грецкая овчарка, доберман Владека Рошины, доберман-пинчер, ирландский волкодав, кавказская овчарка, канарская собака (перро де пресо канарио), кангал, капе-норсо, кенгуровая собака, корельская медвежья собака, лангедокская пастушья собака, леопардовая гончая, маремма (маремоанхо-абруцкая пастушья собака), мальорский бульдог (терро де мальоркин), московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, овчарка Дауфмана, ризеншнауцер, ротвейлер, румынская овчарка, среднеазиатская овчарка, супердог и його помесь с майконгом, тоса-ину (японская бойцовская собака), фила бразильеро, черный терьер, шарпей (китайская бойцовская собака), южнорусская овчарка.

Более подробную информацию вы можете получить в налоговой инспекции по месту жительства.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плательщиками налога являются граждане, владеющие собаками в возрасте 3-х месяцев и старше. Порядок уплаты налога регулируется главой 30 Налогового кодекса...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минэнерго пояснили, какие изменения и для кого внесли в порядок оплаты услуг электричество и газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика