|
"Папа говорит, что белорусы слабые". Юные футболисты трогательно обратились к сборной
В преддверии старта сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА, юные воспитанники бобруйского футбола записали видеообращение для футболистов сборной.
Они очень рассчитывают, что игроки увидят данное видео.
Первый матч в турнире белорусская сборная проведет 8 сентября в 19.00 на стадионе «Динамо» против команды Сан-Марино.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый матч в турнире белорусская сборная проведет 8 сентября в 19.00 на стадионе "Динамо" против команды Сан-Марино.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)