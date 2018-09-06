"Папа говорит, что белорусы слабые". Юные футболисты трогательно обратились к сборной

В преддверии старта сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА, юные воспитанники бобруйского футбола записали видеообращение для футболистов сборной.

Они очень рассчитывают, что игроки увидят данное видео.

Первый матч в турнире белорусская сборная проведет 8 сентября в 19.00 на стадионе «Динамо» против команды Сан-Марино.