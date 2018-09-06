V Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 10-12 октября

Организатором форума выступают Совет Республики Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России при содействии Могилевского облисполкома. В мероприятиях ожидается участие около 2 тысяч человек.

Главным событием форума станет пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». Планируется, что в нем примут участие главы государств.

Также во время форума традиционно пройдет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Будут обсуждены перспективы укрепления межпарламентских связей, а также роль парламентского измерения в развитии белорусско-российских отношений.

Пройдут также Неделя интеграции и сотрудничества, молодежный форум, слет студенческих отрядов, совместное заседание союзов женщин Могилевской и Тульской областей и другие мероприятия.

В дни проведения мероприятия будет работать выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Беларуси и России.

Анна МАВИЧ