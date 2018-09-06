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V Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 10-12 октября
07.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Организатором форума выступают Совет Республики Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России при содействии Могилевского облисполкома. В мероприятиях ожидается участие около 2 тысяч человек.
Анна МАВИЧ
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Организатором форума выступают Совет Республики Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России при содействии Могилевского облисполкома. В...
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