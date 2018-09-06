Акция «Первая помощь спасает жизнь» прошла в Хотимске

5 сентября стартовала республиканская акция Белагропромбанка по финансовой грамотности «Твае першыя фінансы».

Участниками проекта станут 103 тысячи белорусских школьников. В рамках уроков финансовой грамотности ребят ждут викторины, игры и конкурсы. Не обойдутся такие встречи и без сюрпризов. А кульминацией мероприятий станет вручение красочных сборников тематических рассказов на белорусском языке «Твае першыя фінансы».

Ежегодно брошюра совершенствуется и дополняется. В этом году к финансовым сказкам, историям о возникновении денег, вкладах, кредита, рассказам о важности банков добавится целый раздел увлекательных головоломок и ребусов. С их помощью ребята смогут проверить полученные знания. В Хотимском районе обладателями подарочных брошюр станут 100 пятиклассников.

Соб. информ.