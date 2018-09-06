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Акция «Первая помощь спасает жизнь» прошла в Хотимске
07.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
5 сентября стартовала республиканская акция Белагропромбанка по финансовой грамотности «Твае першыя фінансы».
Соб. информ.
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5 сентября стартовала республиканская акция Белагропромбанка по финансовой грамотности «Твае першыя фінансы». Участниками проекта станут 103 тысячи белорусских...
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