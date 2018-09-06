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В Хотимском районе до основания сгорела баня

07.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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4 сентября в 15.41 на ЦОУ Хотимского РОЧС поступило сообщение о пожаре частной бани, расположенной в а/г Батаево. По прибытию к месту вызова пожарных автоцистерн происходило горение бани открытым пламенем. Хозяйка находилась на улице.
Пожар ликвидирован в застигнутых размерах. В результате пожара уничтожена баня, спасено хозяйственное строение. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Жара, сухость – благодатная почва для разгула огня. Достаточно просто обронить не затушенную спичку, окурок и загорится все кругом, а если еще и ветреная погода, то жди беды: мгновенно могут сгореть и дома, и надворные постройки. Поэтому в жаркие дни воздержитесь от сжигания мусора, разведения костров.
Спасатели напоминают: не выжигайте траву, а также стерню на полях, не выбрасывайте горящие окурки, спички.
В соответствии со статьей 15.57. «Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях»: незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов влекут наложение штрафа в размере до 40 БВ.
Статья 23.56. Нарушение законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 30 БВ.

Вадим ПЕТРОЧЕНКО,
инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС

 
 
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4 сентября в 15.41 на ЦОУ Хотимского РОЧС поступило сообщение о пожаре частной бани, расположенной в а/г Батаево. По прибытию к месту вызова пожарных автоцистерн...
 
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