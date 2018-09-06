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В Хотимском районе до основания сгорела баня
07.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
4 сентября в 15.41 на ЦОУ Хотимского РОЧС поступило сообщение о пожаре частной бани, расположенной в а/г Батаево. По прибытию к месту вызова пожарных автоцистерн происходило горение бани открытым пламенем. Хозяйка находилась на улице.
Вадим ПЕТРОЧЕНКО,
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4 сентября в 15.41 на ЦОУ Хотимского РОЧС поступило сообщение о пожаре частной бани, расположенной в а/г Батаево. По прибытию к месту вызова пожарных автоцистерн...
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