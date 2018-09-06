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В Великолиповской библиотеки ко дню Белоруской письменности провели экскурсию для первоклассников
07.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
4 сентября в Великолиповской сельской библиотеке была организована экскурсия для первоклассников «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда». Ребята познакомились с организацией работы библиотеки, узнали, для чего нужен формуляр, сколько книг хранится в фонде, где расположена детская литература, как нужно обращаться с книгами и на какое время можно взять их на дом. Будущие читатели с удовольствием смотрели книги из серии «Маленький профессор», «Рассказы деда Природоведа», «В гостях у сказки» и др. Юные гости полистали детские журналы, энциклопедии.
Соб. информ.
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4 сентября в Великолиповской сельской библиотеке была организована экскурсия для первоклассников «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда». Ребята...
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