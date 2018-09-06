В Великолиповской библиотеки ко дню Белоруской письменности провели экскурсию для первоклассников

4 сентября в Великолиповской сельской библиотеке была организована экскурсия для первоклассников «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда». Ребята познакомились с организацией работы библиотеки, узнали, для чего нужен формуляр, сколько книг хранится в фонде, где расположена детская литература, как нужно обращаться с книгами и на какое время можно взять их на дом. Будущие читатели с удовольствием смотрели книги из серии «Маленький профессор», «Рассказы деда Природоведа», «В гостях у сказки» и др. Юные гости полистали детские журналы, энциклопедии.

Первоклашки побывали в удивительном городе, где вместо улиц — ряды книжных стеллажей, вместо этажей – книжные полки, а дома — это тома книг и у каждого из них своё название. А жители этого удивительного города — литературные герои.

Экскурсия была посвящена Дню белорусской письменности и библиотекарь Татьяна Балыко провела с детьми урок «Дорога к книге». Ребята узнали следующее: на чём писали люди, когда не было бумаги, как обходились без букв, когда появился первый славянский алфавит, за что почитаемы Кирилл и Мефодий, и кто такой Франциск Скорина. Экскурсия получилась познавательной и интересной. В заключение школьники пообещали быть хорошими и аккуратными читателями и часто приходить в книжное царство.

Соб. информ.