Охрана природы напоминает: за пал сухой травы грозит штраф до 980 рублей

С связи с солнечной и сухой погодой возникла повышенная опасность возгорания сухой прошлогодней травы, которая нередко приводит к лесным пожарам, уничтожению хозяйственных построек, жилых домов и даже к гибели людей.

В соответствии со статьей 15.57 КоАП Республики Беларусь незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от десяти (245 рублей) до 40 базовых величин (980 рублей).

В соответствии со статьей 15.58 КоАП Республики Беларусь разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений требований пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена иными статьями Особенной части настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин (294 рубля).

В соответствии со статьей 15.29 КоАП Республики Беларусь:

1. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (612,50 рублей).

2. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от 25 до 50 базовых величин (612.50 – 1225 рублей).

Кроме того, за каждый гектар незаконно выжженной сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков виновным лицам придется возместить вред, причиненный окружающей среде, по таксам, установленным Указом Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 № 348:

– на естественных луговых землях – 100 БВ (2450 рублей);

– на улучшенных луговых землях – 90 БВ (2205 рублей);

– на пахотных и залежных землях – 80 БВ (1960 рублей);

– на землях населенных пунктов – 45 БВ (1102,50 рублей);

– на землях под дорогами (придорожные полосы) – 25 БВ (612.5 рублей).

Каждый из нас может внести свою посильную лепту в защиту окружающей среды, нужно лишь научиться элементарным правилам поведения при общении с природой.

Игорь ГРУДИНА

начальник Хотимской

райинспекции ПР и ООС