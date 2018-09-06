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Охрана природы напоминает: за пал сухой травы грозит штраф до 980 рублей

07.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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С связи с солнечной и сухой погодой возникла повышенная опасность возгорания сухой прошлогодней травы, которая нередко приводит к лесным пожарам, уничтожению хозяйственных построек, жилых домов и даже к гибели людей.
В соответствии со статьей 15.57 КоАП Республики Беларусь незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от десяти (245 рублей) до 40 базовых величин (980 рублей).
В соответствии со статьей 15.58 КоАП Республики Беларусь разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений требований пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена иными статьями Особенной части настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин (294 рубля).
В соответствии со статьей 15.29 КоАП Республики Беларусь:
1. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (612,50 рублей).
2. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от 25 до 50 базовых величин (612.50 – 1225 рублей).
Кроме того, за каждый гектар незаконно выжженной сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков виновным лицам придется возместить вред, причиненный окружающей среде, по таксам, установленным Указом Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 № 348:
– на естественных луговых землях – 100 БВ (2450 рублей);
– на улучшенных луговых землях – 90 БВ (2205 рублей);
– на пахотных и залежных землях – 80 БВ (1960 рублей);
– на землях населенных пунктов – 45 БВ (1102,50 рублей);
– на землях под дорогами (придорожные полосы) – 25 БВ (612.5 рублей).
Каждый из нас может внести свою посильную лепту в защиту окружающей среды, нужно лишь научиться элементарным правилам поведения при общении с природой.

Игорь ГРУДИНА
начальник Хотимской
райинспекции ПР и ООС

 
 
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С связи с солнечной и сухой погодой возникла повышенная опасность возгорания сухой прошлогодней травы, которая нередко приводит к лесным пожарам, уничтожению...
 
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