Делегация Хотимска посетила город-побратим в России

Стоит ли говорить, что Хотимский район, как всякий приграничный регион имеет давние и тесные связи с соседней Российской Федерацией. Сотрудничество с районами Брянской и Смоленской областей осуществляется в экономической, сельскохозяйственной, торговой, культурной и прочих сферах. Сураж, Клетня, Мглин, Ершичи, Рославль – близкие и дружественные для нас города. Но вот только побратимских отношений ни с ними, ни с другими городами России у Хотимска не было. До недавнего времени.

9 июня этого года в Курской области в местечке Свобода Золотухинского района состоялась XVIII межрегиональная универсальная оптово-розничная «Курская Коренская ярмарка-2018». Участие в мероприятиях ярмарки приняла и делегация Могилевской области. Именно тогда в рамках деловых переговоров было подписано побратимское соглашение между Солнцевским районом Курской области и Хотимским районом Могилевской области. От белорусской стороны соглашение подписал заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич. И уже 30 августа делегация Хотимского района на правах города-побратима была приглашена на празднование 90-летия образования Солнцевского района. Хотимск представляли заместитель председателя райисполкома Андрей Даниленко и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Александр Тищенко. Вместе с другими гостями из соседних областей и регионов России наши делегаты приняли участие в торжественных мероприятиях посвященных юбилейной дате города-побратима Солнцево. Ответное приглашение посетить Хотимск во время празднования 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков, было озвучено главе администрации Солнцевского района Геннадию Енутину, который с радостью его принял. По заявлению Андрея Васильевича во время визита гостей из Солнцева намечено подписание плана развития побратимских отношений между нашими регионами на 2019 год. Коснется он сотрудничества в культурной, оздоровительной и прочих сферах.

Александр Александрин.

Фото автора