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В Минске открылось юбилейное общежитие для медицинских работников

07.09.2018 16:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новое общежитие для медиков открылось 7 сентября в центральном районе столицы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открылось юбилейное общежитие для медицинских работников

В Минске открылось юбилейное общежитие для медицинских работников

Девятиэтажка расположилась на улице Выготского. Таким подарком минчан поздравили с Днём города. В здании два подъезда. Всего 142 блока: 116 однокомнатных и 26 двухкомнатных. В первую очередь звания новосёлов приняли на себя семьи, где есть дети-инвалиды и многодетные.

В Минске открылось юбилейное общежитие для медицинских работников

Виктория и Олег Шейбак:
Я думал, будем гораздо дольше еще где-то пребывать, снимать квартиры. А тут достаточно быстро и неожиданно для нас так все произошло.
Мы стояли на общей очереди. А потом у нас родился ребеночек и ему дали инвалидность, а нас перевели на внеочередную.

В Минске открылось юбилейное общежитие для медицинских работников

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
В программе маттехразвития находится 42 объекта здравоохранения. Это и строительство корпусов клинических больниц, реконструкция и модернизация амбулаторно-поликлинических учреждений. До конца года мы планируем ввести еще амбулаторию «Магистр» в Первомайском районе и хоспис в Заводском районе.

В Минске открылось юбилейное общежитие для медицинских работников

Кстати, это десятое, юбилейное общежитие для медицинских работников в столице. Во всех блоках есть свой санузел и душевые кабины. Кухни укомплектованы мебелью и оборудованы газовыми плитами. Комнаты просторные и светлые.

В Минске открылось юбилейное общежитие для медицинских работников

Во дворе для юных жильцов – две площадки: детская игровая и для занятия теннисом. Для удобства родителей обустроена большая парковка. Сегодня она особенно загружена, минчане перевозят вещи в новое и современное жильё.

 
 
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Новости Беларуси. Новое общежитие для медиков открылось 7 сентября в центральном районе столицы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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