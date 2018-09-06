|
В Минске открылось юбилейное общежитие для медицинских работников
Новости Беларуси. Новое общежитие для медиков открылось 7 сентября в центральном районе столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Девятиэтажка расположилась на улице Выготского. Таким подарком минчан поздравили с Днём города. В здании два подъезда. Всего 142 блока: 116 однокомнатных и 26 двухкомнатных. В первую очередь звания новосёлов приняли на себя семьи, где есть дети-инвалиды и многодетные.
Виктория и Олег Шейбак:
Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Кстати, это десятое, юбилейное общежитие для медицинских работников в столице. Во всех блоках есть свой санузел и душевые кабины. Кухни укомплектованы мебелью и оборудованы газовыми плитами. Комнаты просторные и светлые.
Во дворе для юных жильцов – две площадки: детская игровая и для занятия теннисом. Для удобства родителей обустроена большая парковка. Сегодня она особенно загружена, минчане перевозят вещи в новое и современное жильё.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новое общежитие для медиков открылось 7 сентября в центральном районе столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)