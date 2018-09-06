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Беларусь и Иран подписали меморандум о взаимодействии групп дружбы
Новости Беларуси. 7 сентября парламентарии Беларуси и Ирана подписали меморандум о взаимодействии групп дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Останавливаться на этом стороны не намерены, призывают активнее работать над созданием дорожной карты. Встреча представителей Национального собрания и делегации из Ирана состоялась в Национальной библиотеке.
Спикеры белорусского парламента уверены, что плодотворным будет сотрудничество в транспортно-логистической сфере. Среди перспективных также назвали гуманитарные проекты, медицину и образование.
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Новости Беларуси. 7 сентября парламентарии Беларуси и Ирана подписали меморандум о взаимодействии групп дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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