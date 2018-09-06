Брест - город мира: дружеское объятие украинских и российских спортсменов

Заключительный день благополучно состоявшегося Чемпионата Европы по гребле академической среди молодежи до 23 лет на Брестском гребном канале запомнится еще и неподдельными эмоциями украинских и российских спортменов в момент награждения победителей.





Обратите внимание - как украинские гребцы и спортсмены Российской Федерации, разделяя радость победы, не скрывая своих чувств и эмоций искренне чествуют друг друга, по-мужски обнимаясь и пожимая руку. Без какой либо договоренности заранее и вмешательства тренеров, после общей фотосессии сфотографировались в составе двух команд еще и отдельно.









В общем медальном зачете Чемпионата Европы сборная Украины завоевала пять медалей - три серебряных и две бронзовых, у России 7 медалей – одна золотая, две серебряные и четыре бронзовых.

















Напомним, в соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 24 стран. Наибольшее количество спортсменов выступало за команды Румынии и России. Белорусская команда соревновалась в 13 классах лодок из 22, представленных на чемпионате.

По итогам соревнований в копилке белорусов 8 медалей, из них 1 золотая, 6 серебряных и 1 бронзовая.

















Победителями и призерами стали:

1 место: Четверка распашная с рулевой женщины (BW4+)

Божемой Мария, Колесникова Мария, Журавлевич Виктория, Цупа Яна, рулевая Кацевич Полина

2 место: Четверка парная женщины (BW4x)

Староселец Кристина, Галуц Дина, Цупа Яна, Семенова Анастасия

2 место: Двойка распашная женщины (BW2-)

Романовская Ксения, Галуц Дина

2 место: Четверка распашная женщины (BW4-)

Филиппова Татьяна, Храпкина Анна, Новикова Дарья, Семенова Анастасия

2 место: Восьмерка мужчины (BM8+)

Богинский Антон, Шедов Денис, Шедов Егор, Акинчиц Денис, Моисеев Евгений, Тарасевич Александр, Герус Игорь, Дегтярев Виталий, рулевой Гайтюкевич Данила

2 место: Двойка парная мужчины легкий вес (BLM2-)

Федоренко Андрей, Мажерин Дмитрий

2 место: Четверка парная женщины легкий вес (BLW4x)

Кирикович Александра, Довматович Мария, Гончарова Татьяна, Масальская Татьяна

3 место: Восьмерка женщины (BW8+)

Гончарова Кристина, Хатулева Ольга, Филиппова Татьяна, Храпкина Анна, Божемой Мария, Колесникова Мария, Романовская Ксения, Маркевич Александра, рулевая Кацевич Полина

















Поздравляем спортсменов и тренеров!