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Кадры взрыва моста в Житковичском районе использовали в сюжете об истребителе Су-57

07.09.2018 17:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Российское интернет-издание Lenta.ru использовало для иллюстрации сюжета об истребителе Су-57 кадры взрыва моста в Житковичском районе. Правда, в этом взрыве истребители не участвовали.

Видео о Су-57 несколько раз выходило на сайте издания. В нем рассказывается о характеристиках истребителя. В ролике демонстрируется взрыв моста в четырех точках. Этот взрыв выглядит точно так же, как демонтаж аварийного моста в Житковичском районе на кадрах, снятых МЧС Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58657.php

Кадры взрыва моста в Житковичском районе использовали в сюжете об истребителе Су-57

Кадр из сюжета о Су-57


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58657.php

Кадры взрыва моста в Житковичском районе использовали в сюжете об истребителе Су-57

Кадр из видео о взрыве моста

Первым на совпадение обратил внимание в своем Twitter-аккаунте главный редактор Onliner.by Николай Козлович.

Напомним, автомобильный мост через Припять соединял Туров и Житковичи. 7 декабря на мосту появились трещины, и он провис. Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе.

Во взрыве моста в Житковичском районе истребители задействованы не были. Специалисты центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС использовали более тонны взрывчатых веществ, на подготовку ушло пять дней.

Су-57 — перспективный российский истребитель пятого поколения, его разрабатывает ОКБ имени П.О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». Серийные поставки Су-57 в строевые части намечено начать в 2018−2019 годах.

В будущем планируется установка на Су-57 двигателей второго этапа («Изделие 30»). Предположительно, он позволит развивать тягу в 107 килоньютонов в крейсерском режиме и 176 килоньютонов в режиме форсажа. Также запланированы испытания истребителя с боевыми технологиями шестого поколения — системами, отвечающими за управление, навигацию, бортовое вооружение.

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