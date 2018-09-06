24-летний житель Могилева организовал «бизнес» на попрошайках

Как стало известно, с января 2017 года по апрель 2018 года 24-летний могилевчанин искал людей, которые испытывали тяжелое материальное положение. Он предлагал им помощь в трудоустройстве якобы в строительной сфере.

Однако позже молодой человек, угрожая и применяя насилие, заставлял людей заниматься попрошайничеством. Для правдоподобности он обзавелся инвалидными колясками и плакатами с призывами о помощи и заставлял людей под видом инвалидов просить деньги у прохожих возле крупных торговых центров по всей стране. Полученные средства он присваивал себе.

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана СОЛЕНЮК, всего от действий молодого человека пострадали восемь человек. Он получил незаконный доход в размере свыше 47 тыс. рублей.

На след преступника правоохранителям удалось выйти после того, как одна из потерпевших не побоялась угроз и все-таки обратилась в милицию. В отношении 24-летнего могилевчанина возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в торговле людьми, использовании рабского труда и вымогательстве.





Организатор попрошайнического бизнеса заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.