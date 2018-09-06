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«Усадьба пахаря» на Миорщине угостила гостей помидорами и соком

07.09.2018 — Разное | Міёрскія навіны  
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«Усадьба пахаря» на Миорщине угостила гостей помидорами и сокомМы молодая семья. Устав от городской суеты и соскучившись по вкусной и полезной еде с собственной грядки, два года назад переехали жить в Витебскую глубинку: муж из Минска, я из Москвы. И что мы увидели: села вымирают, молодые уезжают в города, закрываются школы, сады, магазины. В деревнях только старики доживают свой век. От некогда больших населённых пунктов не остается и следа. Грустно наблюдать такую картину.

Мы с мужем всегда мечтали жить в деревне, и очень хотим, чтобы здесь вновь всё расцвело и процветало. Будем этому способствовать своими силами. Хотим обустроить участок и жизнь на нем так, чтобы нашим гостям захотелось последовать нашему примеру.
 

Недавно случай свел нас с очень интересным человеком. Как и мы, он радеет за свою малую родину, живет на ней, трудится и стремится к ее процветанию. Съездили к нему в гости, очень интересно и полезно пообщались, у него есть чему поучиться, перенять опыт. Появилась надежда, что благодаря таким людям село поднимется с колен. Про них нужно всем рассказывать, чтобы знали и присоединялись к воплощению подобных стремлений. Зовут этого человека Владимир Жабёнок, он уроженец Миорщины. Земледелец не в первом поколении.

Испокон веков его семья трудится на земле, занимается фермерским хозяйством. В 2005 году Владимир Антонович организовал близ деревни Линковщина Миорского района ферму «Сядзiба аратага», где в открытом грунте и он выращивает помидоры! Их целая плантация, на десятках гектар, разнообразных сортов (в этом году представлены шесть) вкуснейших, как для салатов, так и для закаток и сочные, мясистые для изготовления томатного сока. Также он выращивает свёклу, морковь, капусту, огурцы и даже арбузы. Ферма его устроена по типу «Собери САМ» — с самообслуживанием. В Европе и Америке такие широко распространены и популярны, в Латвии подобные сельские хозяйства есть во всех районах. В Беларуси же они пока в диковинку. Жителям Миорского, Браславского, Шарковщинского, Полоцкого и Верхнедвинского районов повезло. У них под боком «Сядзіба аратага», куда можно приехать и самому собрать с куста свежие овощи.


Владимир Антонович очень любит свою деятельность и малую родину. Несмотря на нелегкий труд и то, что помощников и работников на селе найти все труднее, не унывает и очень надеется, что расцветет его край, наполнятся села молодыми семьями и смехом детей. Большие планы на будущее. Мечтает помимо фермерского направления развить туристическое. Уж больно места красивые, рядом озера, разнообразие птиц и даже краснокнижные прилетают и селятся на его усадьбе. А еще журавлиный путь по этим местам проходит и журавлиную семью можно увидеть совсем близко. Приезжают к нему уже и сейчас известные фотографы за уникальными снимками редких птиц. Загорелся Владимир идеей приглашать новобрачных к себе на усадьбу любоваться журавлями. Ведь за необычайную верность журавлиную пару всегда считали символом любви.


Владимир Антонович показал нам процесс приготовления томатного сока. Сами в нем с удовольствием поучаствовали: собрали помидоры на поле, помыли в колодезной воде, отжали на соковыжималке и, подогрев на живом огне чан с соком, закатали по банкам. Дело оказалось нелегким даже для нас двоих, а ведь обычно с ним на усадьбе справляется одна помощница.


Уезжали мы с впечатлениями от увиденного и услышанного, да еще и с подарками — помидорами и томатным соком. Будем пить его зимой и добрым словом вспоминать Владимира — хозяина своей земли, преданного патриота малой родины и желать ему, чтоб исполнились его стремления и расцветала наша земля!

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.
С уважением и благодарностью,

Алия и Максим
ДОВГУН, д. Рыморовщина

Шарковщинского района.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы молодая семья. Устав от городской суеты и соскучившись по вкусной и полезной еде с собственной грядки, два года назад переехали жить в Витебскую глубинку: муж из...
 
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