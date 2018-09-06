Все начинается со школьного порога: как праздновали День знаний в школах района (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Во всех школах района 1 сентября состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Школьные дворы утопали в море цветов и белых бантов, повзрослевшие и отдохнувшие за лето нарядные ученики внимательно слушали обращенные к ним слова напутствий и поздравлений. Похорошели после проведенных ремонтов и сами учебные заведения, а перед детьми распахнулись двери в бескрайнюю страну Знаний. Рядом со школьниками были их родители, бабушки и дедушки, которые также с волнением встретили первый школьный день, а младшие братики и сестрички по-доброму завидовали тем, кто стоял в школьном строю.





Средняя школа аг. Здитово в нынешнем году приняла в свои стены 177 учащихся, среди них 18 первоклассников. С радостью здесь встретили почетных гостей: председателя Березовского райисполкома Л.А. Мартынюка, заместителя начальника отдела по образованию А.В. Минко, председателя Здитовского сельисполкома Н.М. Вертейко, председателя профкома филиала «Луч» сыркомбината Н.И. Левчук. А право поднять Государственный флаг Республики Беларусь и флаг школы было предоставлено лучшим учащимся Яне Бако и Наталье Микитич.

– Этот праздник один из самых торжественных и волнующих, потому что он прошел через судьбу каждого из нас. А начало нового учебного года – это хороший старт для реализации новых проектов и планов, – отметил председатель райисполкома Л.А. Мартынюк. – В школы района пришло более 7200 учащихся, но особые поздравления хочется адресовать тем, кого впервые позвал школьный звонок. Очень ответственная миссия у педагогов, ведь от развития талантов и знаний учащихся зависит процветание Березовского района и всей Беларуси.









Леонид Алексеевич вручил орден Матери Татьяне Васильевне Товпик (на фото) – жительнице д. Угляны, воспитывающей пятерых детей. Руководитель района подарил школе многофункциональное устройство и спортивный инвентарь. А каждому первокласснику – подарок от Президента Республики Беларусь – книгу «Беларусь – наша Радзіма». Было много поздравлений и подарков от других гостей и шефов. От имени родителей с добрыми напутствиями выступила Ольга Олеговна Якубович.

Не подкачали и первоклашки, они бодро продекламировали стихи о новой странице в своей жизни. Затем в руках Яны Небесной на надежном плече одиннадцатиклассника Никиты Пунько звонко зазвучал голос первого школьного звонка.





А первый урок в Год малой родины прошел под названием «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца». Поэтому во многие школы района приехали бывшие выпускники, ставшие известными людьми. В средней школе №1 г. Березы имени В.Х. Головко сердечно приветствовали уроженцев Березовщины: нового министра связи и информатизации Республики Беларусь Константина Константиновича Шульгана (на фото) и председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Геннадия Константиновича Скробота.





– Сколько бы ни прошло лет, но незабываемыми остаются наши впечатления от того времени, когда мы пришли в первый класс. Каждый помнит свою первую учительницу и свои первые достижения, – отметил в своем приветственном слове министр. – Всего самого хорошего хочу пожелать учителям, которые берут на себя большую ответственность по обучению и воспитанию детей. Терпения и сил желаю родителям, все дети талантливы, но именно от нас зависит, как развить эти таланты.

Школьному коллективу К.К. Шульган подарил сертификат на пользование доступом к интернету ByFly на скорости 10 мегабайт в секунду с сервисом «Родительский контроль» и интерактивным телевидением «ZALA» без взимания абонентской платы в течение 12 месяцев с момента подключения, а также настенные часы и канцелярские принадлежности. А врученный Г.К. Скроботом сертификат дает возможность школе приобрести спортивный инвентарь и оборудование.

Директор школы Н.В. Жукович поблагодарил руководителей предприятий и организаций за ту большую помощь, которую они оказали в ремонте кабинетов и благоустройстве территории. Николай Васильевич также преподнес необычный подарок гостям торжественной линейки и учащимся четвертых классов – новый учебник по литературному чтению, автором которого он является.

В нынешнем году исполняется 400 лет первому «Букварю», поэтому школьников сердечно «приветствовал» белорусский первопечатник Франциск Скорина. Был торжественно вручен и символический ключ знаний.

В СШ №2 г. Березы приехал ее выпускник председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Геннадьевич Шумилин.





А член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Виктор Иванович Чайчиц не только принял участие в Дне знаний в родной Здитовской средней школе, но и вместе со своми одноклассниками помог в обустройстве спортивной плошадки. Благодаря сенатору здесь появился современный спортивный комплекс.





Председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Иосифович Наркевич и председатель Березовского районного Совета депутатов Александр Борисович Петровский поздравили с началом нового учебного года учеников и учителей Селецкой средней школы и вручили ее коллективу ноутбук и спортивный инвентарь.

Беларусь – страна равных возможностей, и то, что выпускники школ Березовского района занимают теперь такие высокие посты, – лучшее свидетельство важности и значимости знаний, полученных в школьные годы. Поэтому успехов вам в учебе, ребята, и исполнения ваших мечтаний.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА,

Александра ТЫМАНСКОГО.