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“Здравствуйте, дети!” В учреждения образования района в этом году прибыло тридцать три молодых специалиста
07.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Сколько бы в последнее время ни говорили о пошатнувшемся престиже педагогической профессии, многие представители нынешнего поколения по-прежнему выбирают ее, чтобы сеять разумное, доброе, вечное.
Это выпускники Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, Барановичского государственного университета, Полесского государственного университета, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного университета имени Максима Танка, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, колледжей.
Среди непривычных для старшего поколения специальностей прибывших выпускников – «Современные иностранные (немецкий, английский) языки (преподавание)» со специализацией «Компьютерная лингвистика»; «История (религий)»; «Социология»; «Дошкольное образование» со специализацией «Творческая деятельность» и другие.
Все девушки и юноши получили свои первые рабочие места и уже встретились с учениками.
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“Здравствуйте, дети!” В учреждения образования района в этом году прибыло тридцать три молодых специалиста
Сколько бы в последнее время ни говорили о пошатнувшемся престиже педагогической профессии, многие представители нынешнего поколения по-прежнему выбирают ее,...
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