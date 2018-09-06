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Приглашаем на День города!

07.09.2018 — Разное | Чырвоны прамень  
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Приглашаем на День города!

Завтра День города Чашники. Отмечается он широко и весело. Уже прошло и запланировано немало увлекательных мероприятий.
8 сентября на площади возле райисполкома:
9.00 – 16.00 – акция «Зажги свечу»;
11.00 – 13.00 – конкурс «Я рисую город»,
11.00 – 18.00 – тематическая площадка «Тебе посвящаю, мой любимый город», выставка-продажа сельскохозяйственной продукции «Дары родного края», тематическая площадка «Лукоморье», вы-ставка-продажа «Чашниччина – город мастеров», выставка «Творчество юных – родному городу», фотозона «Современный взгляд», интерактивная площадка «Мой родны кут, як ты мне мілы», тематическая площадка «Творческий калейдоскоп»;
11.30 – 12.30 – концерт народных коллективов художественной самодеятельности «Сузор’е»;
15.30 – конкурс «Скороход» среди детей 1-2 лет;
15.50 – показательные выступления спортивного клуба «КУДО» (г. Новолукомля), по спочану (г. Чашники);
16.00 – 17.00 – выставка собак «Гав-гав-шоу»;
16.00 – 18.00 – открытая имиджевая площадка РОЧС;
16.00 – 18.00 – тематическая площадка общественных объединений.
В 13.00 начнётся праздничное шествие с участием руководства района, ветеранов войны и труда, трудовых коллективов и общественности (площадь Свободы – улица Советская – площадь возле райисполкома).
В 13.10 пройдёт церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам-освободителям, на Аллее Героев Совет-ского Союза.
В 14.00 – торжественное открытие праздника, церемония награждения, концерт «Любимый город – ты моя судьба»;
19.00 – концерт ДШИ «Тебе пою, любимый город»;
21.00 – 24.00 – праздничная дискотека.
Кроме того, с 11.00 до 13.00 состоится крёстный ход Прихода храма Преображения Господня г. Чашники (шествие возьмёт старт на улице Мира).
С 11.00 до 19.00 будет организована спортивная программа «От городских стадионов до олимпийских вершин» (стадион СШ № 4).
В 16.00 начнётся «Автобатл» (стоянка возле магазина «Смак»).
С 10.00 до 24.00 будут работать аттракционы, выездная торговля.
Приглашаем всех на праздник!

 
 
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Завтра День города Чашники. Отмечается он широко и весело. Уже прошло и запланировано немало увлекательных мероприятий. 8 сентября на площади возле
 
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