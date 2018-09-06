Приглашаем на День города!





Завтра День города Чашники. Отмечается он широко и весело. Уже прошло и запланировано немало увлекательных мероприятий.

8 сентября на площади возле райисполкома:

9.00 – 16.00 – акция «Зажги свечу»;

11.00 – 13.00 – конкурс «Я рисую город»,

11.00 – 18.00 – тематическая площадка «Тебе посвящаю, мой любимый город», выставка-продажа сельскохозяйственной продукции «Дары родного края», тематическая площадка «Лукоморье», вы-ставка-продажа «Чашниччина – город мастеров», выставка «Творчество юных – родному городу», фотозона «Современный взгляд», интерактивная площадка «Мой родны кут, як ты мне мілы», тематическая площадка «Творческий калейдоскоп»;

11.30 – 12.30 – концерт народных коллективов художественной самодеятельности «Сузор’е»;

15.30 – конкурс «Скороход» среди детей 1-2 лет;

15.50 – показательные выступления спортивного клуба «КУДО» (г. Новолукомля), по спочану (г. Чашники);

16.00 – 17.00 – выставка собак «Гав-гав-шоу»;

16.00 – 18.00 – открытая имиджевая площадка РОЧС;

16.00 – 18.00 – тематическая площадка общественных объединений.

В 13.00 начнётся праздничное шествие с участием руководства района, ветеранов войны и труда, трудовых коллективов и общественности (площадь Свободы – улица Советская – площадь возле райисполкома).

В 13.10 пройдёт церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам-освободителям, на Аллее Героев Совет-ского Союза.

В 14.00 – торжественное открытие праздника, церемония награждения, концерт «Любимый город – ты моя судьба»;

19.00 – концерт ДШИ «Тебе пою, любимый город»;

21.00 – 24.00 – праздничная дискотека.

Кроме того, с 11.00 до 13.00 состоится крёстный ход Прихода храма Преображения Господня г. Чашники (шествие возьмёт старт на улице Мира).

С 11.00 до 19.00 будет организована спортивная программа «От городских стадионов до олимпийских вершин» (стадион СШ № 4).

В 16.00 начнётся «Автобатл» (стоянка возле магазина «Смак»).

С 10.00 до 24.00 будут работать аттракционы, выездная торговля.

Приглашаем всех на праздник!