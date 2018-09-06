Премьеру оперы «Саломея» в Большом театре перенесли из-за письма верующих

В преддверии открытия нового театрального сезона и премьеры оперы «Саломея» Р. Штрауса все билеты в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь были проданы. Однако показы 9 и 10 сентября не состоятся. По предварительным данным премьера переносится на 18 и 19 октября. Все билеты действительны. При необходимости можно сдать уже купленные билеты в кассу – деньги вернут.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке главный режиссер Большого театра и режиссер-постановщик спектакля Михаил ПАНДЖАВИДЗЕ, Министерство культуры Республики Беларусь по просьбе православной церкви перенесло премьеру оперы «Саломея» с кануна поста Усекновения Главы Иоанна Предтечи на конец октября.

В театре пояснили, что перенос связан с открытым письмом группы православных граждан на имя главы Администрации президента, генпрокурора, членов священного синода Белорусского экзархата Московского патриархата Русской православной церкви.

В письме, в частности, говорится, что «накануне 11 сентября, скорбного для православных христиан нашей многострадальной Родины дня усекновения главы Святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (отмечаемого строгим постом), готовится очередное кощунство под эгидой Министерства культуры Республики Беларусь».

К слову, постановка «Саломеи» была одобрена Республиканской экспертной комиссией по предотвращению порнографии, насилия и жестокости, а также худсоветом Министерства культуры по музыкальному искусству.