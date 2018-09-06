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Серебряный век ювелиров России: в Минск привезли портсигары и сервизы
07.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске открылась выставка «Серебряный век ювелиров России», на ней представлены раритеты из драгоценных металлов и камней, сообщает «МИР 24».
В экспозиции – 149 изделий из собрания Государственного исторического музея России. Их вес составляет почти 80 килограммов. Это – портсигары, подносы, шкатулки, кофейные сервизы, блюда, чаши и вазы.
Также на выставке присутствуют работы Московской ювелирной школы. Петербург представляет знаменитая фирма «Фаберже».
Такая ценная экспозиция ювелирных работ в Минске выставляется впервые.
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На выставке представлены 149 изделий из собрания Государственного исторического музея России.
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