Серебряный век ювелиров России: в Минск привезли портсигары и сервизы

В Минске открылась выставка «Серебряный век ювелиров России», на ней представлены раритеты из драгоценных металлов и камней, сообщает «МИР 24».

В экспозиции – 149 изделий из собрания Государственного исторического музея России. Их вес составляет почти 80 килограммов. Это – портсигары, подносы, шкатулки, кофейные сервизы, блюда, чаши и вазы.

Также на выставке присутствуют работы Московской ювелирной школы. Петербург представляет знаменитая фирма «Фаберже».

Такая ценная экспозиция ювелирных работ в Минске выставляется впервые.