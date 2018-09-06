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WikiLeaks составил портрет участника "сопротивления" Трампу в Белом доме

07.09.2018 16:50 — Разное | Партизан  
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Сотрудники WikiLeaks на основе лингвистического анализа установили основные характерные черты анонимного сотрудника Белого дома, который написал для The New York Times колонку о «сопротивлении внутри администрации Дональда Трампа».

Анализ показал, что с вероятностью 58% это человек старшего поколения. Скорее всего, это мужчина (вероятность 66–87%), который придерживается консервативных взглядов (92%), пишет meduza.io

Эксперты WikiLeaks призвали всех источников, которые хотят сохранить свою анонимность, использовать различные техники, которые мешают раскрыть их личность на основе лингвистического анализа.

Напомним, 5 сентября в The New York Times вышло анонимное письмо высокопоставленного сотрудника Белого дома, который рассказал, что многие чиновники администрации президента стремятся подорвать курс, который проводит Дональд Трамп. 

Американский президент потребовал, чтобы журналисты раскрыли имя автора колонки.


В Белом доме подозревают в написании колонки не менее 12 человек. Многие из высокопоставленных чиновников, в том числе вице-президент Майк Пенс, госсекретарь США Майк Помпео и директор Национальной разведки США Дэн Коутс, заявили, что не писали письмо в газету.

В основном в администрации Белого дома работают пожилые мужчины из числа республиканцев. Республиканская партия традиционно придерживается консервативных взглядов.

 
 
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Сотрудники WikiLeaks на основе лингвистического анализа установили основные характерные черты анонимного сотрудника Белого дома, который написал для The New York Times...
 
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