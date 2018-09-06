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Домрачева и Бьорндален выступят на Рождественской гонке в Шальке
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален выступят на рождественской гонке в Гельзенкирхене (Германия).
Об этом белорусская биатлонистка написала в соцсетях.
«С нетерпением ждем встречи с огромной компанией биатлонных болельщиков и с нетерпением ждем этот старт на потрясающей арене», — пишет спортсменка.
Рождественская гонка по биатлону на стадионе Veltins Arena футбольного клуба бундеслиги «Шальке 04» запланирована на 29 декабря, пишет
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Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален выступят на рождественской гонке в Гельзенкирхене (Германия).
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