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Доза примененного в Солсбери отравляющего вещества могла убить четыре тысячи человек

07.09.2018 17:03 — Разное | Ежедневник  
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Доза примененного в Солсбери отравляющего вещества могла убить четыре тысячи человек

фото: ТАСС

Доза нервно-паралитического вещества, примененная в Солсбери при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, достаточно, чтобы убить четыре тысячи человек.

Как сообщает газета The Times со ссылкой на источники в сфере безопасности, субстанция была 100-процентным "Новичком", который в несколько раз токсичнее боевых отравляющих веществ, созданных в Великобритании. 

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта. Власти Великобритании утверждают, что Скрипали подверглись воздействию вещества А234, его также называли "Новичок". Тип яда стал поводом для обвинений в адрес Москвы. В Кремле, в свою очередь, причастность к инциденту категорически отрицают.

Ранее британская полиция сообщила о полном восстановлении картины событий в день отравления. Восстановлением хронологии в день отравления занимались 250 детективов. Были опрошены 900 человек и отсмотрено 4000 часов записей с камер наблюдения.

5 сентября британская прокуратура назвала имена подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей – Александр Петров и Руслан Боширов. Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии. После этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ, которые действовали под вымышленными именами.
 

 
 
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Доза нервно-паралитического вещества, примененная в Солсбери при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, достаточно, чтобы убить четыре тысячи человек.
 
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