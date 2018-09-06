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Доза примененного в Солсбери отравляющего вещества могла убить четыре тысячи человек
07.09.2018 17:03 — Разное | Ежедневник
фото: ТАСС
Доза нервно-паралитического вещества, примененная в Солсбери при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, достаточно, чтобы убить четыре тысячи человек.
Как сообщает газета
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Доза нервно-паралитического вещества, примененная в Солсбери при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, достаточно, чтобы убить четыре тысячи человек.
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