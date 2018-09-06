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Новая функция Viber: теперь сообщения можно переводить на любой язык
07.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Viber объявил о запуске новой функции своего мессенджера. Теперь пользователи могут переводить сообщения на любой язык прямо в чате. Пока эта функция доступна только обладателям гаджетов на системе Android, но разработчики обещают в ближайшее время добавить эту функцию и владельцам iOS.
Чтобы перевести сообщение, нужно всего лишь нажать на него и выбрать язык перевода. В остальное время сообщения будут автоматически переводиться на язык, установленный на телефоне. Новая функция в мессенджере — плод трудов сотрудничества Viber и Google Translate.
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Viber объявил о запуске новой функции своего мессенджера. Теперь пользователи могут переводить сообщения на любой язык прямо в чате. Пока эта функция...
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