Новая функция Viber: теперь сообщения можно переводить на любой язык

Viber объявил о запуске новой функции своего мессенджера. Теперь пользователи могут переводить сообщения на любой язык прямо в чате. Пока эта функция доступна только обладателям гаджетов на системе Android, но разработчики обещают в ближайшее время добавить эту функцию и владельцам iOS.

Чтобы перевести сообщение, нужно всего лишь нажать на него и выбрать язык перевода. В остальное время сообщения будут автоматически переводиться на язык, установленный на телефоне. Новая функция в мессенджере — плод трудов сотрудничества Viber и Google Translate.

Источник : БЕЛТА.

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