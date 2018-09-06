Дружим мы с печатным словом



Вчера Хоневичский сельский филиал-клуб пригласил школьников группы продленного дня на театрализованное представление «В гостях у Знайки и Незнайки».

На волшебном поезде ребята отправились в веселое сказочное путешествие в цветочный город, где их встретили Знайка и Незнайка. Между ними шел спор: нужно ли читать книги?

Незнайка уверял всех, что книги совершенно бесполезны и ребята их не читают, и не будут читать, а вот Знайка убеждал в обратном. Между ними завязалось состязание, в котором ребята приняли самое активное участие.





Вместе с героями сказки Николая Носова ребята отгадывали загадки из произведений, называли имена писателей-сказочников, разгадывали запутанные названия книг, состязались в игре «Кенгуру» и «Африканская женщина». В конце мероприятия все вместе пришли к выводу – книга всем необходима.

Корр. «СГ».