Заинтересованы в трудоустройстве? Обращайтесь в комиссию

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07.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Очередное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения прошло под председательством заместителя председателя райисполкома Оксаны Шейко.
В первую очередь рассмотрено выполнение протокола поручений предыдущего заседания. Замечаний и корректировок по данному вопросу нет.
Речь шла также о формировании базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Свое мнение высказали начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Николай Орел, председатели сельских исполнительных комитетов.
С учетом проводимой в настоящее время в республике корректировки Положения о работе комиссии заслушаны мнения членов постоянно действующей комиссии, касающиеся условий работы.
Принято решение периодически напоминать жителям района о предстоящем заседании комиссии через средства массовой информации.
Ольга БУБЕНЧИК.
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Очередное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения прошло под председательством заместителя...
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