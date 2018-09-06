Заинтересованы в трудоустройстве? Обращайтесь в комиссию





Очередное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения прошло под председательством заместителя председателя райисполкома Оксаны Шейко.

В первую очередь рассмотрено выполнение протокола поручений предыдущего заседания. Замечаний и корректировок по данному вопросу нет.

Речь шла также о формировании базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Свое мнение высказали начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Николай Орел, председатели сельских исполнительных комитетов.

С учетом проводимой в настоящее время в республике корректировки Положения о работе комиссии заслушаны мнения членов постоянно действующей комиссии, касающиеся условий работы.

Принято решение периодически напоминать жителям района о предстоящем заседании комиссии через средства массовой информации.

Ольга БУБЕНЧИК.