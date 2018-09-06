За что можно лишиться прав?

Борьба с пьянством на дорогах усиливается, а руль автомобиля, тем не менее, зачастую попадает в руки нетрезвого водителя. Сотрудниками Госавтойнспекции Костюковичского РОВД задерживаются водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Только за 8 месяцев текущего года по району их количество составляет 43 человека, причем 5 из них допустили данное нарушение повторно в течение года. А ведь ответственность действительно очень серьезная. С пьяного водителя следует спрашивать как с преступника, пойманного с поличным на месте преступления. И оправданием ему не может быть даже то, что он еще ни чего не совершил, потому, что совершить, способен в любую минуту.

Согласно статье 18.16 действующего кодекса об административных правонарушений Республики Беларусь за управление транспортным средством с состоянии алкогольного опьянения предусмотрено следующее наказание; наложение штрафа в размере 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года. Ответственность серьезная, и большинство любителей выпить и сесть за руль делают для себя соответствующие выводы. Однако добровольцев сменить место водителя на скамью подсудимых еще немало. Потом они горько раскаиваются, но слишком поздно – последствия их преступных действий уже невозможно исправить. Повторная поездка в состоянии алкогольного опьянения в течение года оборачивается уже. не административным, а уголовным делом.

С 7 по 16 сентября 2018 года на территории Костюковичского района пройдет комплекс профилактических мероприятий по выявлению нарушений Правил дорожного движения связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также с участием велосипедистов, возчиков и пешеходов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.