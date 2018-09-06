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На поле танки грохотали. Сборная по футболу получила автобус с новой ливреей
Национальная сборная Беларуси по футболу будет ездить на автобусе c ливреей World of Tanks. А в рамках футбольного матча против Сан-Марино в Лиге наций состоится уникальный танковый турнир, который будет транслироваться на больших экранах стадиона, сообщает
В понедельник сборная представила
Главный тренер команды Игорь Криушенко отметил, что футбольные и танковые аудитории совпадают.
«Это классические мужские увлечения, отлично дополняющие друг друга. Мы будем рады, если „танкисты“ окажут нам достойную поддержку на протяжении всего отборочного цикла Лиги наций!», — отметил коуч.
Также стало известно, что в рамках футбольного матча состоится турнир «World of Tanks на „Динамо“», который будет транслироваться на больших экранах стадиона.
Принять в нем участие сможет каждый. Для этого необходимо
С каждой трибуны будет отобрано три игрока, которые сразятся в боях «3 на 3» на танках Х уровня. Бои будут проходить на новой карте «Минск».
До начала футбольного матча пройдет два отборочных боя между четырьмя командами, сформированными из болельщиков с трибун A, B, C и D. В перерыве между таймами состоится финальная битва, которая будет показана на главном экране стадиона Динамо.
Всех участников турнира «World of Tanks на „Динамо“» ждут призы.
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