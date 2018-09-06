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Mikro Kapital Group привлек под белорусский проект family capital из Италии

07.09.2018 17:18 — Разное | Интерфакс  
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Владелец компании Mikro Kapital Group (каршеринги "Делимобиль" и Anytime), итальянский финансист Винченцо Трани привлек под реализацию проекта каршеринга в Беларуси family capital из Италии, средства финкомпаний, инвестфондов и банков.

"Mikro Kapital Group управляет четырьмя европейскими инвестиционными фондами. Это фамильный офис, в фондах сосредоточены средства богатейших семей Италии, в том числе известных во всем мире. Они хотят инвестировать в реальный сектор экономики. Кроме того, мы получили поддержку от международных финансовых компаний, в том числе от ЕБРР", - сообщил В.Трани на пресс-конференции в пятницу в Минске, отвечая на вопрос "Интерфакс-Запад" об источниках объявленных инвестиций в размере $20 млн на ближайшие пять лет для реализации каршеринга-проекта в Беларуси.

Кроме того, по его словам, "у нас есть кредитные линии от финансовых компаний, принадлежащих крупнейшим производителям автомобилей – BMW,  Volkswagen, Mercedes-Benz".

Говоря о перспективах  инвестирования в белорусскую экономику, В.Трани подчеркнул, что "для наших инвесторов принципиально важным является понимание – куда идут их деньги". В связи с этим, "белорусский рынок для нас очень интересен с точки зрения ниш для инвестирования, может не совсем модных и популярных, но более доходных", - отметил финансист. Он напомнил, что еще около 10 лет назад "Беларусь была недооценена с точки зрения страны для инвестирования".

"В настоящее время мы видим широкие возможности для инвестирования в белорусскую экономику и личный опыт это самый лучший пример для потенциальных инвесторов", - отметил В.Трани.

Как сообщалось, в пятницу Mikro Kapital Group запустил в Минске сервис для краткосрочной аренды автомобилей под своим брендом Anytime. Компания планирует инвестировать до $20 млн в развитие каршеринга в Беларуси за ближайшие пять лет.

В Беларуси Mikro Kapital Group также принадлежит ИООО "Микро Лизинг", основанное в октябре 2009 года. Офисы лизинговой компании действуют в семи городах страны. Компания стала первым финансовым институтом в республике со 100%-ным итальянским капиталом. Общая стоимость имущества, переданного в лизинг, составляет $87 млн.

 
Теги: Минск
 
 
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Владелец компании Mikro Kapital Group (каршеринги "Делимобиль" и Anytime), итальянский финансист Винченцо Трани привлек под реализацию проекта каршеринга в Беларуси family capital из...
 
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