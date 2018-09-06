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Задержан мошенник, выдававший себя за священника. Разыскиваются потерпевшие

07.09.2018 16:57 — Разное | Интерфакс  
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Сотрудники уголовного розыска  по подозрению в совершении мошенничества задержали 49-летнего минчанина, сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Установлено, что мужчина представлялся отцом Александром незнакомым гражданам и предлагал "ритуальные услуги" от имени церкви: "Купил необходимые атрибуты и рясу. Одному из потерпевших он предложил снять порчу, за что попросил материальное вознаграждение в размере $1200. Еще у одного гражданина злоумышленник одолжил $3000 якобы на строящуюся церковь, что в последующем оказалось обманом. Другому потерпевшему фигурант предложил организовать производство свечей, за что взял $2000 на открытие бизнеса. Ни вещи, ни деньги обманутые граждане так и не получили".

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния на территории Беларуси и на территории Украины.

В настоящее время у подозреваемого изъяты все церковные атрибуты. Проводятся дальнейшие разбирательства.

У правоохранителей есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к совершению мошеннических действий в отношении других граждан.

Задержан мошенник, выдававший себя за священника. Разыскиваются потерпевшие

Задержан мошенник, выдававший себя за священника. Разыскиваются потерпевшие

Если вы узнали мужчину, изображенного на фото, в отношении вас были совершены им противоправные действия, просим сообщить в милицию по телефонам: 8 (017) 207-67-67, 8 (044) 751-09-98, 8 (029) 173-85-90 либо 102.

Конфиденциальность гарантируется.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники уголовного розыска  по подозрению в совершении мошенничества задержали 49-летнего минчанина, сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД...
 
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