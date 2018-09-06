ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марадона будет совмещать работу в "Динамо-Брест" и "Дорадос де Синалоа"

07.09.2018 16:35 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Диего Марадона будет совмещать пост председателя правления клуба "Динамо-Брест" и технического директора мексиканского клуба "Дорадос де Синалоа".

"Диего Марадона продолжит работать в качестве председателя правления клуба "Динамо-Бреста" и будет выполнять обязанности технического директора в "Дорадос де Синалоа", - написал в twitter агент Д.Марадоны Матиас Морла.

В пресс-службе "Динамо-Брест" также подтвердили, что Д.Марадона будет продолжать занимать должность председателя правления клуба, совмещая ее с работой в "Дорадос де Синалоа".

"Д.Марадона был приглашён в футбольный клуб "Динамо-Брест" в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола. Согласно условиям контракта Д.Марадона может занимать должности в сторонних организациях", - говорится в комментарии "Динамо-Брест".

Ранее в ESPN Mexico появилась информация о том, что мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа" предложил Д.Марадоне пост технического директора и аргентинец ответил согласием.

В мае 2018 года Д.Марадона подписал трехлетний контракт с ФК "Динамо-Брест", он посетил Брест в июле, что вызвало бурную реакцию его белорусских поклонников и надежды на стремительное развитие ФК "Динамо-Брест".

В июне руководитель Белорусской федерации футбола (ныне премьер-министр) Сергей Румас заявил, что "приход такого человека на пост председателя правления "Динамо-Брест" будет однозначно способствовать интересу и популяризации футбола в Беларуси". "Насколько я знаю, условия контракта предусматривают длительное пребывание Диего в Беларуси", - отмечал С.Румас.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диего Марадона будет совмещать пост председателя правления клуба "Динамо-Брест" и технического директора мексиканского клуба "Дорадос де Синалоа". "Диего Марадона...
 
Новости дня
Новости разные
 
На тракториста, который не успел проскочить перед поездом, составили три протокола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика