ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисове мужчина проникал в здания детских садов, чтобы совершить кражу

07.09.2018 18:04 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Борисове мужчина проникал в здания детских садов, чтобы совершить кражу
Фото из открытых источников

Как стало известно, утром 5 сентября неизвестный пытался похитить сумку воспитательницы детского сада, пока дети и работники учреждения были на прогулке. Однако злоумышленника застали на месте преступления, он сбежал.

В Борисове мужчина проникал в здания детских садов, чтобы совершить кражу В Барановичах во время массажа обокрали пенсионерку

Работники детского сада обратились в милицию. В ходе расследования выяснилось, что аналогичный инцидент произошел в этот день в еще одном детском саду в Борисове. Как сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы УВД Миноблисполкома Вадим ПРИГАРА, неизвестный проник через открытое окно в спальное помещение группы в детском саду, похитив оттуда сумку воспитательницы.

Следствие пришло к выводу, что в обоих случаях действовал один и тот же человек. Сейчас ведется его розыск.

На вид ему 35-40 лет, среднего телосложения, волосы седые с лобными залысинами. Он был одет в спортивные брюки черного цвета, камуфлированную куртку, при себе имел рюкзак темно-зеленого цвета. Злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Вадим Пригара призывает граждан быть бдительными и не оставлять ценные личные вещи на видном месте или без присмотра.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на выходные и начало недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика