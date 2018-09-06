В Борисове мужчина проникал в здания детских садов, чтобы совершить кражу

Как стало известно, утром 5 сентября неизвестный пытался похитить сумку воспитательницы детского сада, пока дети и работники учреждения были на прогулке. Однако злоумышленника застали на месте преступления, он сбежал.

Работники детского сада обратились в милицию. В ходе расследования выяснилось, что аналогичный инцидент произошел в этот день в еще одном детском саду в Борисове. Как сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы УВД Миноблисполкома Вадим ПРИГАРА, неизвестный проник через открытое окно в спальное помещение группы в детском саду, похитив оттуда сумку воспитательницы.

Следствие пришло к выводу, что в обоих случаях действовал один и тот же человек. Сейчас ведется его розыск.

На вид ему 35-40 лет, среднего телосложения, волосы седые с лобными залысинами. Он был одет в спортивные брюки черного цвета, камуфлированную куртку, при себе имел рюкзак темно-зеленого цвета. Злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Вадим Пригара призывает граждан быть бдительными и не оставлять ценные личные вещи на видном месте или без присмотра.